"Зручність і доступність": у ТЦК розповіли, для чого формують загальну базу військовозобов'язаних

Введення єдиної бази зробить доступним оформлення пільг для ветеранів, а також спростить проходження ВЛК.

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Формування єдиної бази призовників в Україні дасть змогу зменшити черги в центрах комплектування, а також оперативно отримати повну інформацію про людину. Про це розповів в.о. начальника Сумського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало в коментарі "Суспільному".

Об'єднання бази військовозобов'язаних, Мінфіну та прикордонників передбачає відповідний Закон України "Про цифровізацію всіх військовозобов'язаних та інших осіб". Його ухвалили ще 2017 року, але реально він запрацював тільки 2022-го.

"Завдання, яке ставилося вищим керівництвом: до 1 жовтня ввести дані повноцінно всіх військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Це все зроблено, зараз відбувається взаємообмін базами з прикордонниками, а також із фінансами — Міністерством фінансів", — сказав журналістам Сергій Монукало.

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За його словами, запровадження єдиної бази передбачає такі цілі:

охопити всіх цих людей, які підлягають призову, як на строкову службу, так і тих, що перебувають у резерві;

забезпечити центрам комплектації доступ до інформації про те, де зараз перебуває той чи інший військовозобов'язаний (ідентифікація відбувається за ідентифікаційним кодом платника податків);

спростити проходження комісії ВЛК на стан придатності;

зробити доступним оформлення пільг для ветеранів;

зменшити черги в центрах комплектування.

"Це робиться для того, щоб зацифрувати ці всі моменти, відійти від паперових документів, щоб якісно точно зменшити черги в центрах комплектування для отримання якихось довідок чи висновків ВВК. Це вже буде централізовано і в електронному вигляді можна буде оформити і отримати цю всю інформацію", — резюмував Монукало.

Нагадаємо, 4 жовтня в Мінцифри відзвітували про запуск е-реєстру військовозобов'язаних. Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров запевнив українців, що всі персональні дані в системі "Оберіг" надійно захищені.

А дещо раніше ми писали про те, у чому користь і ризики е-реєстру призовників. Згідно з пояснювальною запискою, новий реєстр має зібрати всю необхідну інформацію про українських військовослужбовців і спростити отримання ними статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю через війну, а родичам воїнів — статус сім'ї загиблих захисників або захисниць.