У Москві школяр за образу матері розстріляв чоловіка, — ЗМІ

За інформацією російських медіа, хлопець вистрілив у голову чоловіка щонайменше шість разів. Внаслідок отриманих травм потерпілий у тяжкому стані перебуває у реанімації.

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У Росі підліток розстріляв чоловіка через те, що той образив його мати. Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Інцидент стався у ніч на 17 грудня біля житлового будинку у столичному районі Мітіно. Зазначається, що 17-річний хлопець вистрілив 38-річному чоловіку щонайменше шість разів у голову із травматичної зброї. Внаслідок отриманих травм його доставили у важкому стані в реанімаційне відділення.

Свій вчинок хлопець пояснив тим, що постраждалий начебто ображав його мати. Він почув сварку та вирішив заступитися. Зброю підліток взяв у сейфі свого дядька, адже знав, де той зберігає ключ.

Поліцію викликали мешканці будинку, які почули постріли. Приїхавши на місце інциденту російські правоохоронці побачили потерпілого з численними пораненнями голови.

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Повідомляється, що більшість випущених куль влучили чоловіку у голову. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, важкий забій мозку та перелом лобової кістки.

Невдовзі поліція затримала і школяра, його підозрюють у замаху на вбивство. За скоєне російського підлітка можуть позбавити волі на термін до десяти років.

Також правоохоронці відкрили провадження на його дядька, якому і належав травматичний пістолет. Його можуть арештувати на пів року за недбале зберігання зброї.

Нагадаємо, 7 грудня у Росії 14-річна школярка влаштувала стрілянину у школі. Дівчина прийшла у школу із рушницею та ножем, які вкрала у батька. Після скоєного вона наклала на себе руки.

Також наприкінці листопада у Псковській області РФ затримали жінку, яка впродовж трьох місяців жила з тілами своїх мертвих дітей. Повідомлялося, що імовірно жінка заморила їх голодом. Тіла дітей виявила бабця, яка прийшла провідати внуків.