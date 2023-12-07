14-річна дівчинка розстріляла однокласників у Брянську: є жертви (фото, відео)

За даними очевидців, стався інцидент під час другого уроку. Підліток з ім'ям Аліна вистрілила кілька разів зі зброї, яку взяла вдома у батька, після чого наклала на себе руки.

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У російському Брянську учениця восьмого класу влаштувала стрілянину просто в школі. Вона прийшла до навчального закладу з вогнепальною зброєю. Про це повідомляє видання ТАСС 7 грудня.

Зазначається, що інцидент стався в гімназії №5 міста Брянськ. Учениця восьмого класу пронесла до школи вогнепальну зброю, після чого вистрілила з неї кілька разів.

Після цього на місце прибули силовики, які оточили будівлю і почали з'ясовувати, що насправді сталося. У російському медіа Shot зазначають, що в неї із собою був дробовик, з якого вона і вистрілила кілька разів.

Восьмикласниця на ім'я Аліна пронесла до школи мисливську рушницю "Бекас-3" у тубусі для паперів. Зброю вона непомітно взяла у батька вдома, продовжують російські медіа.

Школярка у Брянську відкрила вогонь по однокласниках Фото: Baza

Спочатку повідомлялося, що ніхто не постраждав, проте потім російські ЗМІ почали висувати одразу кілька версій. Пізніше в адміністрації міста Брянськ офіційно повідомили, що четверо постраждали, а двоє загинули. За попередніми даними загинула дівчинка на ім'я Марія, а ось лікарі продовжують боротися за життя учня з ім'ям Тимофій.

У коментарі "РИА Новости" очевидці розповіли, що дівчинка зі зброєю також наклала на себе руки.

"Учениця 8 А класу відкрила вогонь під час уроку біології. Вона піднялася на четвертий поверх гімназії номер 5, увійшла до кабінету, і відкрила стрілянину. Дівчинка встигла поранити чотирьох учнів, а потім вчинила суїцид", — ідеться в повідомленні Baza.

Далі з'явилася офіційна інформація від УМВС РФ по Брянській області. Вони зазначили, що до поліції дійсно надійшло повідомлення про стрілянину з гімназії №5. На місце прибули співробітники правоохоронних органів і почали розбиратися з наслідками трагедії.

"У результаті постраждали три людини. Після цього дівчина наклала на себе руки. Мотиви та обставини події встановлюються", — ідеться в повідомленні.

Школярі також поділилися деякими деталями того, що сталося насправді.

"Ми просто сиділи англійською і почули постріли. Встаємо — одразу чуємо другий, третій постріл. У нас паніка, ми починаємо закривати вікна, ставити парти одна на одну. З учителів ніхто не відповідає нічого. Виявилося дівчинка з 8 класу прийшла зі зброєю і почала стріляти", — ідеться в повідомленні.

Інший учень ділиться, що все було нормально, доки не почався другий урок. Потім надійшли повідомлення про стрілянину та чути вибухи. Учнів інших класів спочатку попросили зачинити двері, а потім вийти зі школи.

"Потім, після сигналу, ми побігли в роздягальню, але поки ми йшли на третьому поверсі була кров. Ми спустилися, одягнулися і вийшли зі школи", — йдеться в повідомленні.

За словами учнів, Аліна була замкнутою і не дуже товариською.

Школярка у Брянську відкрила вогонь по однокласниках Фото: Baza

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що невідомі розстріляли людей у Чикаго та Менсфілді. За попередніми даними, оприлюдненими поліцейськими, двох підлітків було вбито та ще щонайменше 19 людей, серед яких неповнолітні та жінки, дістали поранення.