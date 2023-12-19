Жалости нет: в ВСУ назвали три категории оккупантов, которые воюют на фронте (видео)

Российские военные понимают, куда и для чего идут и против кого. Только двое из десяти оккупантов верят в "священную войну против Украины", рассказал украинский боец Кирилл Верес.

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Командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес заявил, что есть три категории российских оккупантов. Об этом он сообщил в интервью "ТСН.ua".

Он считает, что из десяти только двое россиян верят в "священную войну против Украины", и это лишь потому, что те думают, что "идейных" якобы не бьют.

"Есть три категории людей: идейные — их очень мало, даже если они и едут к нам с идеей, но мы взяли одного такого в плен, у которого идея закончилась на следующий день после того, как он приехал на территорию Луганской области", — сказал Кирилл Верес.

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По его словам, также есть те россияне, которые идут воевать за деньги, и мобилизованные, которых забрали и у которых нет выбора, — это больше "ЛНР" и "ДНР". По мнению Вереса, другие прекрасно понимают, куда и для чего идут и против кого, в том числе и если идут в наступление с криком: "укроп, умри". Он подчеркнул, что жалости к врагу нет и не было.

"Откуда ей (жалости, — ред.) взяться? Это враг, который хочет убить меня, мою семью, захватить мою страну и жить у меня в доме. Откуда у меня может быть какая-то жалость? Вообще нет", — подчеркнул он.

Верес добавил, что у него есть работа как контрактника Вооруженных сил Украины и мужа — защищать страну.

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Напомним, 19 декабря министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о планах увеличить армию до 1,5 миллиона военнослужащих, среди которых 670 тысяч контрактников. По его словам, в этом году ВС РФ укомплектовали и оснастили две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей.

18 декабря военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что враг прикрывается украинскими пленными во время атак, как нацисты во время Второй мировой войны. Он отметил, что тем самым оккупанты нарушают базовые нормы Женевской конвенции.