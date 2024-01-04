"Когда подмерзнут почвы": ВС РФ готовят новое обострение возле Авдеевки, — ГВА

По словам начальника городской военной администрации Виталия Барабаша, противник уменьшил количество штурмов и начал накапливать резервы, чтобы в ближайшее время вновь атаковать.

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Российские оккупанты не хотят прощаться с планом по полной оккупации Авдеевки в Донецкой области и поэтому начали подготовку к будущим активным действиям. Об этом заявил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Еспресо.TV" 4 января.

По его словам, противник пытается держать в напряжении всю линию обороны вокруг города на Донбассе и это может свидетельствовать о том, что в ближайшее время может произойти очередное обострение ситуации.

"Общаясь с командирами, понимаем, что скорее всего будет очередное обострение. Когда подмерзнут почвы, россияне снова поедут техникой. Ребята видят перехваты, есть определенная перегруппировка. Россияне накапливают силы, поэтому стоит ожидать снова какого-то обострения", — заявил Виталий Барабаш.

Отдельно начальник ГВА поднял тему того, какая в целом обстановка в Авдеевке последнее время. Штурмовых действий со стороны российских оккупантов стало меньше, но это совершенно не значит, что враг отказался от попыток оккупации города. Он держит в напряжении всю линию обороны вокруг города то с юга, то с севера, по флангам, в лобовую.

Вокруг населенного пункта Степовое ВС РФ пытались проводить наступательные действия, однако это ни к чему не привело. Контроль над местностью они не получили. Возле Новобахмутовки ВСУ отодвинули врага на его прежние позиции и держат ситуацию под контролем.

"Россияне постоянно пытаются малыми группами держать в напряжении ВСУ. Но, например, промка является серой зоной. Оккупанты пытаются туда заходить, а украинские войска не дают им пройти. Как только они туда заходят, ВСУ отрабатывают артиллерией", — подытожил Виталий Барабаш.

Напомним, 4 января офицер ВСУ заявил, что ВС РФ уничтожают Авдеевку управляемыми КАБами и находиться там опасно. По словам Дмитрия Лазуткина, войска РФ продолжают попытки атаковать позиции украинских войск вблизи Авдеевки. Бойцы ВСУ держат оборону и дают отпор врагу.