Находится там опасно: ВС РФ уничтожают Авдеевку управляемыми КАБами, — офицер ВСУ

По словам военного Дмитрия Лазуткина, войска РФ продолжают попытки атаковать позиции украинских войск вблизи Авдеевки. Бойцы ВСУ держат оборону и дают отпор врагу.

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ВС РФ продолжают активные обстрелы города Авдеевка Донецкой области. Для атаки на населенный пункт использованы дроны, ракеты и управляемые авиабомбы. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Согласно заявлению военного, российские оккупанты осуществляют многократные ежедневные атаки на Авдеевку, используя управляемые авиабомбы. В результате интенсивных обстрелов практически полностью разрушена инфраструктура города.

Кроме того, армия РФ продолжает предпринимать попытки атаковать позиции украинских военных в окрестностях Авдеевки. Бойцы Вооруженных Сил Украины успешно удерживают оборону, оказывая сопротивление вражеским силам.

"Оккупанты ежедневно атакуют Авдеевку авиацией, постоянно сбрасывают КАБы на город. Город уничтожается, и понятная вещь, что гражданским находиться там крайне опасно. Если говорить о военной составляющий, то около 13-14 атак уже на данный момент осуществил враг на позиции Вооруженных сил Украины вблизи села Бердычи и Степовое. Линия столкновения существенно не изменилась, продолжаются позиционные бои. Наша пехота героически под обстрелами держит оборону", – сказал Лазуткин.

Военный подчеркнул, что на текущий момент в городе Авдеевка пребывает несколько сотен мирных жителей, включая детей. Он призвал людей не терять времени и незамедлительно направиться на безопасные участки, организовав свою эвакуацию.

Напомним, вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить Авдеевку. Город имеет политическое значение для врага из-за близости к Донецку, рассказали в британской разведке. Местный коксохим занимает ключевую тактическую позицию к северу от города. Он является главным на дороге к Авдеевке, если бы оккупанты его контролировали, то украинским военным стало бы сложнее поставлять вооружение в город.

Ранее Фокус рассказывал, что по словам ветерана АТО Евгения Дикого, мы слишком поздно получили от Запада бронетехнику, а у людей не популярна мобилизация. Поэтому враг может "завалить мясом" Авдеевку и ее придется сдать.