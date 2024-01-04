Перебувати там небезпечно: ЗС РФ знищують Авдіївку керованими КАБами, — офіцер ЗСУ

За словами військового Дмитра Лазуткіна, війська РФ продовжують спроби атакувати позиції українських військ поблизу Авдіївки. Бійці ЗСУ тримають оборону і дають відсіч ворогу.

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ЗС РФ продовжують активні обстріли міста Авдіївка Донецької області. Для атаки на населений пункт використано дрони, ракети та керовані авіабомби. Про це розповів начальник служби зі зв'язків із громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Згідно із заявою військового, російські окупанти здійснюють багаторазові щоденні атаки на Авдіївку, використовуючи керовані авіабомби. Унаслідок інтенсивних обстрілів практично повністю зруйновано інфраструктуру міста.

Крім того, армія РФ продовжує робити спроби атакувати позиції українських військових на околицях Авдіївки. Бійці Збройних Сил України успішно утримують оборону, чинячи опір ворожим силам.

"Окупанти щодня атакують Авдіївку авіацією, постійно скидають КАБи на місто. Місто знищується, і зрозуміла річ, що цивільним перебувати там вкрай небезпечно. Якщо говорити про військову складову, то близько 13-14 атак уже на цей момент здійснив ворог на позиції Збройних сил України поблизу села Бердичі та Степове. Лінія зіткнення суттєво не змінилася, тривають позиційні бої. Наша піхота героїчно під обстрілами тримає оборону", — сказав Лазуткін.

Військовий підкреслив, що наразі в місті Авдіївка перебуває кілька сотень мирних жителів, включно з дітьми. Він закликав людей не гаяти часу і негайно попрямувати на безпечні ділянки, організувавши свою евакуацію.

Нагадаємо, збройні сили Російської Федерації намагаються оточити Авдіївку. Місто має політичне значення для ворога через близькість до Донецька, розповіли в британській розвідці. Місцевий коксохім займає ключову тактичну позицію на північ від міста. Він є головним на дорозі до Авдіївки, якби окупанти його контролювали, то українським військовим стало б складніше постачати озброєння в місто.

Раніше Фокус розповідав, що за словами ветерана АТО Євгена Дикого, ми надто пізно отримали від Заходу бронетехніку, а в людей не популярна мобілізація. Тому ворог може "завалити м'ясом" Авдіївку і її доведеться здати.