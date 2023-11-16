"Воевали почти 10 лет": в Британии объяснили, зачем РФ Авдеевка (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить Авдеевку. Город имеет политическое значение для врага из-за близости к Донецку, рассказали в британской разведке.

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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают атаки на окраины Авдеевки Донецкой области в течение последней недели. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

В оборонном ведомстве отметили, что российские военные пытаются окружить город.

"За Авдеевку воевали почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку", — говорится в сообщении.

В британской разведке рассказали, что российские оккупанты могли приблизиться к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу, разветвленному промышленному комплексу, производящему кокс и другие химические вещества. Завод занимает ключевую тактическую позицию к северу от города. Отметили, что он является главным на дороге в Авдеевку, если бы оккупанты его контролировали, то украинским военным стало бы сложнее поставлять вооружение в город.

Тогда как этот объект предоставляет украинским военным локальное оборонительное преимущество, а российские военные, вероятно, понесут значительные потери среди личного состава при попытках атаковать его, добавили в Минобороны Великобритании.

Напомним, 15 ноября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские военные превращают Авдеевку в Марьинку. По его словам, в районе Авдеевки как было горячо, так и остается сейчас.

В тот же день военные эксперты Руслан Ярмолюк и Александр Мусиенко сообщили, что оккупанты продолжают давление на Авдеевском направлении, для этого они активно используют штурмовую авиацию. В частности, враг прикрывает штурмовую пехоту с помощью истребителя Су-25, вертолетов Ка-52 и Ми-8.