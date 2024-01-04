"Коли підмерзнуть ґрунти": ЗС РФ готують нове загострення біля Авдіївки, — МВА

За словами начальника міської військової адміністрації Віталія Барабаша, противник зменшив кількість штурмів і почав накопичувати резерви, щоб найближчим часом знову атакувати.

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Російські окупанти не хочуть прощатися з планом щодо повної окупації Авдіївки на Донеччині і тому розпочали підготовку до майбутніх активних дій. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Еспресо.TV" 4 січня.

За його словами, противник намагається тримати в напрузі всю лінію оборони навколо міста на Донбасі і це може свідчити про те, що найближчим часом може відбутися чергове загострення ситуації.

"Спілкуючись із командирами, розуміємо, що найімовірніше буде чергове загострення. Коли підмерзнуть ґрунти, росіяни знову поїдуть технікою. Хлопці бачать перехоплення, є певне перегрупування. Росіяни накопичують сили, тому варто очікувати знову якогось загострення", — заявив Віталій Барабаш.

Окремо начальник МВА підняв тему того, яка загалом обстановка в Авдіївці останнім часом. Штурмових дій з боку російських окупантів поменшало, але це зовсім не означає, що ворог відмовився від спроб окупації міста. Він тримає в напрузі всю лінію оборони навколо міста то з півдня, то з півночі, по флангах, у лобову.

Навколо населеного пункту Степове ЗС РФ намагалися проводити наступальні дії, однак це ні до чого не призвело. Контроль над місцевістю вони не отримали. Біля Новобахмутівки ЗСУ відсунули ворога на його колишні позиції та тримають ситуацію під контролем.

"Росіяни постійно намагаються малими групами тримати в напрузі ЗСУ. Але, наприклад, промка є сірою зоною. Окупанти намагаються туди заходити, а українські війська не дають їм пройти. Як тільки вони туди заходять, ЗСУ відпрацьовують артилерією", — підсумував Віталій Барабаш.

Нагадаємо, 4 січня офіцер ЗСУ заявив, що ЗС РФ знищують Авдіївку керованими КАБами і перебувати там небезпечно. За словами Дмитра Лазуткіна, війська РФ продовжують спроби атакувати позиції українських військ поблизу Авдіївки. Бійці ЗСУ тримають оборону і дають відсіч ворогу.