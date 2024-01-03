53-я ОМБр представила весомый аргумент против продвижения врага под Авдеевкой (фото)

По словам украинских бойцов, пулемет Browning эффективен против пехоты, легкобронированного транспорта, БПЛА и самолетов на низких высотах.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал серию снимков украинских защитников на передовой линии фронта. Условия на линии соприкосновения ухудшаются, грязь и снег усложняют логистику, отмечается в отчетах командования. Об этом сообщает Sky News.

"В арсенале у роты огневой поддержки 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха есть весомый аргумент против продвижения врагов. Это пулемет Browning — надежность проверенная временем, опытом двух мировых войн и используется дольше любых других ручных типов вооружения", — отмечается в публикации.

Украинский защитник с пулеметом

По словам украинских бойцов, в руках "мономаховичей" он эффективен против пехоты, легкобронированного транспорта, беспилотников и самолетов на низких высотах.

"Славные воины используют пулемет как перо, для написания новых страниц победных боевых рассказов о героической обороне Авдеевки", — говорится в публикации.

Украинские бойцы на фронте Украинские бойцы на фронте Украинские бойцы на фронте Украинские бойцы на фронте Украинские бойцы на фронте Украинские бойцы на фронте Украинские бойцы на фронте

Опубликованные фото были сделаны в окопах в неустановленных локациях, в открытом поле и лесистой местности.

Напомним, что оккупационная группировка начала атаковать Авдеевку "шахедами". Но, по словам военного аналитика Романа Погорелого, ВСУ все еще контролируют текущее положение.

Также сообщалось, что Наев рассказал, как мобильные огневые группы отбили атаку РФ в Северной операционной зоне 2 января.