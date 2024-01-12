Земля сильно замерзнет: в ISW рассказали, как морозы изменят ситуацию на фронте в Украине

По словам аналитиков, из-за холодов оккупанты стали меньше использовать барражирующие боеприпасы. Наблюдается угроза обледенения двигателей дронов.

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Долгие морозы могут повлиять на ситуацию на фронте в Украине. Так, военным станет сложнее проводить операции. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 11 января говорится, что морозы могут создать почву для механизированных маневров, так как земля сильно замерзнет. Кроме того, как отмечают украинские военные, из-за холодов оккупанты стали меньше использовать барражирующие боеприпасы. Наблюдается угроза обледенения двигателей дронов, а потому их также стараются запускать куда меньше, чем до наступления холодов.

Как рассказал один из украинских офицеров, чья бригада действует под Бахмутом, температура воздуха ночью опускается до -18 градусов. Из-за этого личный состав не может оставаться на наблюдательных постах дольше, чем на несколько часов. Однако интенсивность атак пехоты врага также снизилась из-за мороза.

В отчете говорится, что ВС РФ попытаются поддерживать наступательные действия по всей линии фронта на востоке Украины. Оккупанты хотят перехватить инициативу и удерживать ее независимо от погодных условий.

Ранее сообщалось, что пилот ВСУ сбил российский дрон во время дуэли. С помощью китайского дрона оккупационные войска наводили удары артиллерии по позициям Сил обороны Украины.

Кроме того, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что войска РФ не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку. Россияне Хотят обеспечить позиции под Купянском.