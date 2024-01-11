Хотят обеспечить позиции под Купянском: ВСУ отражают атаки на Синьковку, — Сырский (карта)

По словам командующего сухопутными войсками Украины, ВС РФ делают ставку на численность личного состава. В сводке Генштаба сообщается о нескольких атаках в течение дня на село под Купянском.

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Одна из основных целей зимнего наступления оккупационной группировки ВС РФ — захват Купянска на востоке Харьковской области, который ВСУ освободили в 2022 году. В течение дня, 11 января, в районе Синьковки было две атаки ВС РФ. Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке.

"На Купянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

DeepState: Карта боев в районе Синьковки и направление удара оккупационных войск

Чтобы обеспечить позиции для штурма города, ВС РФ длительное время пытаются штурмовать село Синьковка. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал данные о том, что РФ "не оставляет попыток вытеснить украинские подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку" и делают ставку на численность личного состава.

Российские "военкоры" также пишут о тяжелых боях в районе Синьковки. Бои в районе Купянска оцениваются как позиционные: потому что ВСУ перебросили к Купянску дополнительные резервы, среди прочего артиллерию. Штурм украинской обороны в этом районе ослабел, при этом провоенные блогеры РФ признают и потери, а также пишут о распространяющемся недавно в сети видео российской бронеколонны, которая попала под удары украинской артиллерии.

В сводках упоминаются прежние направления российских ударов — в районе Бахмута, Лимана, Авдеевки и Марьинки, также идет речь о боях возле Работино и Вербового и безуспешных атаках РФ на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.

Напомним, что Зеленский пообещал частично обнародовать проект о гарантиях безопасности для Украины.

Также сообщалось, что New York Times сообщил, что Пентагон плохо отслеживал секретное оружие в Украине. Потенциальные потери составляют 1 млрд долларов из 1,6 млрд.