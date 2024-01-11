Засаду организовали две бригады: колонна РФ подорвалась на минах и была добита FPV-дронами (видео)

Обе БМП были окончательно уничтожены, а вражеский танк получил повреждения. Еще одна вражеская боевая машина пехоты ликвидирована на этом участке ранее.

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Бойцы 21-й отдельной механизированной бригады и подразделения 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады организовали уничтожение техники войск РФ во время наступления оккупантов. В Facebook украинские защитники опубликовали результаты работы.

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Две боевые машины пехоты сначала наехали на мины, которые были установлены саперами 21 ОМБр. Пехота оккупантов решила спрятаться среди деревьев и кустарников.

Впоследствии их атаковали FPV-дроны, которыми руководили бойцы двух бригад. Обе БМП были окончательно уничтожены, а вражеский танк получил повреждения. Еще одна вражеская боевая машина пехоты была уничтожена на этом участке ранее.

Дефицит БМП в армии России

Российские войска теряют большое количество боевых машин пехоты на украинском фронте, а военная промышленность РФ не успевает производить необходимое количество машин, чтобы восполнить потери. Обозреватель Дэвид Экс из американского Forbes считает, если такие темпы потерь сохранятся, то у россиян БМП закончатся в течение двух-трех лет.

Обозреватель ссылается на исследование аналитика Фонда Карнеги Майкла Кофмана, который в 2022 году обратил внимание, что российская армия испытывает большой дефицит именно в БМП, а не в танках. Хотя российские оккупанты вступили в войну против Украины, имея в распоряжении почти 4 тысячи единиц БМП-1, БМП-2 и новейших БМП-3, украинские бойцы за 23 месяца боев уничтожили примерно 2000 таких машин, о чем говорят независимые аналитики из Oryx.

Напомним, 11 января руководитель Новгород-Северской РОА Сергей Сергиенко сообщил "Суспільному", что на Черниговщине российская ДРГ расстреляла водителя школьного автобуса. Атака произошла вчера, 10 января, около 5 утра между селами Леонивка и Гремячка.