Сорвал наступление РФ: боец 79 бригады уничтожил взвод бронемашин из ПТРК Javelin (видео)

Внутри бронемашин находилась российская пехота, пояснил боец ВСУ. На видео с места событий не видно, чтобы пехота ВС РФ успела выбраться из подбитой БМП.

Related video

Российское командование бросило колонну бронемашин в атаку на украинские позиции. Аэроразведка заранее предупредила бойцов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады (79 ОДШБр), которые успели подготовить ПТРК Javelin для отражения атаки. Благодаря слаженной работе удалось остановить россиян. О деталях боев, которые ведет 79 ОДШБр рассказывается на странице Facebook бригады.

Важно

ВСУ за последний год уничтожили 785 критических целей РФ, — расследователи (инфографика)

В заметке бригады указывается, что ВС РФ попытались атаковать позиции 79 Таврической бригады: бросили вперед четыре танка и одну бронемашину, которые шли двумя волнами. Один единственный боец Андрей Г. с позывным "Седой" сумел ракетами "Джавелин" уничтожить четыре единицы техники врага — три танка и одну БМП.

На видео, опубликованном пресс-службой бригады, Андрей рассказал детали боя. По его словам, сначала аэроразведка обнаружила три бронемашины — два танка и одну БМП. Получив информацию, он подготовился и в определенной точке ждал врага. Когда увидел вражескую технику посреди поля — ударил из ПТРК.

"Первыми ехали танки и БМП вражеская. Там они и остались, пехота куда-то исчезла", — отметил боец.

Через несколько минут от аэроразведчиков поступила информация о еще трех танках, которые двигались в направлении позиции 79 бригады. "Седой" отработал по ним — поджег еще два танка. Третий удалось уничтожить другими средствами — на видео видно, что удар могли нанести гранатами, сброшенными с беспилотников.

Также Андрей объяснил важность аэроразведки на поле боя. По его словам, благодаря "глазам" в воздухе заранее узнают об атаке техники ВС РФ, поскольку за 2 км ее не слышно, а так — можно успеть подготовиться.

"Моя задача — выполнить свою задачу, и я это сделал", — подытожил боец Андрей Г. из 79 бригады.

В заметке пресс-службы указали, что на счету Андрея — 22 российских бронемашин. Кроме того, объяснили, что с первых дней января 2024 года россияне усилили атаки на отрезке фронта, где воюет 79 ОДШБр. В частности, за первые восемь дней нового года удалось обезвредить 29 единиц российской техники и около 200 единиц живой силы.

В заметке 79 бригады не указано, где именно происходили атаки бронетехники ВС РФ. Однако ранее Фокус писал, что подразделение держит оборону возле Угледара и Марьинки.

Потери ВС РФ — детали

Отметим, в декабре бойцы Таврической бригады показали кадры боя, в котором удалось обезвредить 19 единиц бронетехники ВС РФ. Благодаря оперативным действиям бойцов удалось попасть в 15 единиц техники и вражеская атака захлебнулась, рассказали украинские военные. Незадолго до нового года один боец этой же бригады сумел из автомата уничтожить сразу пять российских беспилотники: выбрался из окопа и ударил очередью, взорвав четыре дрона-камикадзе и один БПЛА с гранатой.

Напоминаем, 8 января бойцы ССО показали кадры ликвидации живой силы ВС РФ под Авдеевкой в Донецкой области. 3 января отряд "Ахиллес" отчитался о 300 уничтоженных целей: их взорвали в течение декабря 2023 года.