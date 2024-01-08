Прямое попадание: ССО эффектно ликвидировали группу ВС РФ возле Авдеевки (видео)

Операторы БПЛА зафиксировали российскую группу из четырех человек. После мгновенной реакции минометчиков произошел взрыв, а враг понес потери среди личного состава.

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Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российскую группу на подступах к Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"Операторы ССО уничтожили вражескую группу на подступах к Авдеевке", — говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что российские военные не оставляют попыток продвижения на Авдеевском направлении, однако операторы ССО в сотрудничестве с подразделениями ВСУ сдерживают врага и наносят ему значительные потери.

Во время ночного наблюдения операторы восьмого отдельного полка ССО зафиксировали перемещение группы ВС РФ, в состав которой входили четыре военнослужащих.

"С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности", — сказал оператор "Флай".

Он отметил, что на Авдеевском направлении во время очередного облета была обнаружена вражеская группа. Зато минометчики моментально среагировали, в результате чего "уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена".

В пресс-службе ССО опубликовали видео с беспилотного летательного аппарата, который зафиксировал движение российской группы. Операторы навели огонь минометчиков, после чего произошел взрыв, а враг потерял четырех бойцов.

Напомним, 6 января доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов заявил, что возле Авдеевки Донецкой области враг потерял шанс захватить выгодные позиции, поскольку он пытался сделать это ночью, однако заблудился.

5 января начальник городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш рассказал, что многие российские военные не знали, что их отправят на Авдеевское направление. В частности, их якобы готовили к охране важных объектов.