ВСУ за последний год уничтожили 785 критических целей РФ, — расследователи (инфографика)

Больше всего важных целей противника ВСУ уничтожили в первые месяцы контрнаступления в 2023 году, свидетельствует инфографика. В декабре почти вдвое выросло количество уничтоженных российских нефтебаз.

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В течение 2023 года Украина уничтожила 785 военных целей ВС РФ. Больше всего попаданий по штабам и командным пунктам россиян. Нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) меньше, однако количество эффективных ударов существенно возросло в последние месяцы года. Инфографику о результатах работы Сил обороны по российским целям опубликовали в Telegram-канале UA War Infographics.

Подсчет показал, что потери ВС РФ — 785 "критических целей", говорится в заметке. На инфографике не детализируется, как именно считали потери: или только на временно оккупированной территории Украины, или на территории РФ.

Потери ВС РФ — детали

В течение 2023 года россияне потеряли ряд объектов, вовлеченных в войну в Украине. Среди потерянных объектов —

баз, штабов, командных пунктов — 436 шт;

складов боекомплекта — 321 шт;

объектов военной инфраструктуры (то есть нефтебаз, складов ГСМ) — 28 шт.

Уничтожение критических целей РФ в 2023 году

На инфографике можно заметить несколько пиков, когда потери РФ были наибольшими.

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Первый пик — январь 2023 года: тогда россияне лишились 31 штаба, 38 складов БК, но ноль — нефтебаз и складов ГСМ.

Второй пик — июнь 2023 года: штабов — 53 шт., складов БК — 38 шт., складов топлива — один (зато в июле — пять). Именно в июне, согласно сообщениям СМИ, началось контрнаступление ВСУ.

Третий пик — август-сентябрь 2023 года: штабов — 38 и 50, складов БК — 39 и 30.

Также можно заметить, что в декабре 2023 года существенно возросло количество нефтебаз, потерянных россиянами. Если раньше ежемесячно пылали от 0 до 5 баз, то в декабре — уже восемь шт.

Сколько военных объектов потеряли ВС РФ в 2023 году Фото: UA War Infographics

Проект UA War Infographics

Авторы инфографики из агентства Top Lead объяснили, что основывались на данных канала "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами", в котором регулярно публикуют отчеты украинского Генштаба и данные об отработке Сил обороны по позициям ВС РФ.

UA War Infographics — Telegram-канал, в котором ежедневно публикуются 1-5 инфографик, касающихся российско-украинской войны, — рассказал о работе проекта директор Top Lead Станислав Шум в интервью "Громадське. Радио". Цель создания иллюстраций — быстрейшее донесение информации до людей. Например, 28 декабря специалисты проекта показали темп уничтожения самолетов ВС РФ в 2023 году. Также визуализировали удары российскими ракетами "Кинжал" по Украине. В ноябре — подсчитали эффективность украинских сил ПВО.

Отметим, Фокус писал об уничтожении критических целей ВС РФ, состоявшееся в 2023 году. Например, в сентябре 2023 года произошло попадание по штабу Черноморского флота РФ в центре Севастополя. На видео с места событий можно заметить ракету, похожую на Storm Shadow, которую Украина получила от Великобритании. Согласно данным разведки, погибли или получили ранения около полутора десятков офицеров ВС РФ и полностью разрушена верхняя часть здания.

Зимой 2023 года произошло попадание по ВДК "Новочеркасск", который стоял в порту Феодосия. Видео, сделанное в первые секунды после удара, показало масштабный взрыв у пирса. Позже стало известно, что погибло 75 российских моряков — информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Напоминаем, в январе 2024 года СМИ перечислили победы, которые получила Украина в 2023 году. Среди побед — взятие под контроль северо-западной части Черного моря и работа зернового коридора. 3 января стало известно о возвращении из п лена 230 украинцев. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что людей спасли благодаря сложной спецоперации.