ЗСУ за останній рік знищили 785 критичних цілей РФ, — розслідувачі (інфографіка)

Найбільше важливих цілей противника ЗСУ знищили у перші місяці контрнаступу у 2023 році, свідчить інфографіка. У грудні майже удвічі зросла кількість знищених російських нафтобаз.

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Протягом 2023 року Україна знищила 785 військових цілей ЗС РФ. Найбільше влучань по штабах та командних пунктах росіян. Нафтобаз і складів паливно-мастильних матеріалів (ПММ) менше, однак кількість ефективних ударів суттєво зросла у останні місяці року. Інфографіку про результати роботи Сил оборони по російських цілях опублікували у Telegram-каналі UA War Infographics.

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Підрахунок показав, що втрати ЗС РФ — 785 "критичних цілей", ідеться у дописі. На інфографіці не деталізується, як саме рахували втрати: чи лише на тимчасово окупованій території України, чи на території РФ.

Втрати ЗС РФ — деталі

Протягом 2023 року росіяни втратили низку об'єктів, залучених до війни в Україні. Серед втрачених об'єктів —

баз, штабів, командних пунктів — 436 шт.;

складів боєкомплекту — 321 шт.;

об'єктів військової інфраструктури (тобто нафтобаз, складів ПММ) — 28 шт.

Знищення критичних цілей РФ у 2023 році

На інфографіці можна помітити кілька піків, коли втрати РФ були найбільшими.

Перший пік — січень 2023 року: тоді росіяни позбулись 31 штабу, 38 складів БК, але нуль — нафтобаз і складів ПММ.

Другий пік — червень 2023 року: штабів — 53 шт., складів БК — 38 шт., складів палива — один (зате у липні — п'ять). Саме у червні, згідно з повідомленнями ЗМІ, почався контрнаступ ЗСУ.

Третій пік — серпень-вересень 2023 року: штабів — 38 і 50, складів БК — 39 і 30.

Також можна помітити, що у грудні 2023 року суттєво зросла кількість нафтобаз, втрачених росіянами. Якщо раніше щомісяця палали від 0 до 5 баз, то у грудні — вже вісім шт.

Скільки військових об'єктів втратили ЗС РФ у 2023 році Фото: UA War Infographics

Проєкт UA War Infographics

Автори інфографіки з агенції Top Lead пояснили, що ґрунтувались на даних каналу "Збройні сили України. Війна з окупантами", у якому регулярно публікують звіти українського Генштабу і дані про відпрацювання Сил оборони по позиціях ЗС РФ.

UA War Infographics — Telegram-канал, у якому щодня публікуються 1-5 інфографік, дотичних до російсько-української війни, — розповів про роботу проєкту директор Top Lead Станіслав Шум у інтерв'ю "Громадське. Радіо". Мета створення ілюстрацій — швидше донесенні інформації до людей. Наприклад, 28 грудня фахівці проєкту показали темп знищення літаків ЗС РФ у 2023 році. Також візуалізували удари російськими ракетами "Кинджал" по Україні. У листопаді — підрахували ефективність українських сил ППО.

Зазначимо, Фокус писав про знищення критичних цілей ЗС РФ, які відбулись протягом 2023 року. Наприклад, у вересні 2023 року відбулось влучання по штабу Чорноморського флоту РФ у центрі Севастополя. На відео з місця подій можна помітити ракету, схожу на Storm Shadow, яку Україна отримала від Великої Британії. Згідно з даними розвідки, загинули або отримали поранення близько півтора десятка офіцерів ЗС РФ і повністю зруйновано верхню частину будівлі.

Взимку 2023 року відбулось влучання по ВДК "Новочеркасск", який стояв у порту Феодосія. Відео, зроблене у перші секунди після удару, показало масштабний вибух біля пірса. Пізніше стало відомо, що загинуло 75 російських моряків — інформацію підтвердили в Міноборони РФ.

Нагадуємо, у січні 2024 року ЗМІ перелічили перемоги, які здобула Україна у 2023 році. Серед перемог — взяття під контроль північно-західної частини Чорного моря та робота зернового коридору. 3 січня стало відомо про повернення з полону 230 українців. Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що людей врятували завдяки складній спецоперації.