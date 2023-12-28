Знищення ВДК "Новочеркасск": у Британії пояснили, що спричинило потужний вторинний вибух

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила три великі десантні кораблі типу LST (Landing Ship Tank), а саме "Саратов", "Мінськ" та "Новочеркасск", розповіли в британській розвідці.

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Українські військові знищили великий десантний корабель "Новочеркасск" у тимчасово окупованій Феодосії в Криму 25 грудня. Під час атаки судно могло перевозити вибухонебезпечний вантаж. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

"25 грудня 2023 року великий десантний корабель (LST) "Новочеркаськ" ВМС Росії був повністю знищений після українського удару, перебуваючи поруч у порту Феодосії, на південному узбережжі окупованого Росією Криму", — йдеться у повідомленні.

Згідно з відкритими джерелами, судно, ймовірно, перевозило вибухонебезпечний вантаж, який спричинив потужний вторинний вибух після атаки. У результаті зросла кількість великих десантних кораблів типу LST, які втратила Російська Федерація від початку повномасштабного вторгнення. Мова йде про корабель "Саратов", який затонув 24 березня 2022 року, "Мінськ, який знищили 13 вересня 2023 року. Крім цього, ще два ВДК могли бути пошкоджені.

У британській розвідці наголосили, що росіяни, ймовірно, хотіли використати свої ВДК для проведення значних десантних атак під час вторгнення, тому окупанти подвоїли кількість цих суден у Чорному морі. Через те, що війна затягнулася, ці кораблі частіше почали використовувати для надання матеріально-технічної підтримки.

"Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе та відносно крихке автомобільне та залізничне сполучення Кримського мосту, який з’єднує Крим із Росією", — додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 28 грудня голова Громадської ради при Одеській ОВА, представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що після знищення ВДК "Новочеркасск" у Феодосії окупанти вивели з міста залишки Чорноморського флоту. Мова йде про мінний тральщик "Александрит", рятувальний буксир "Капитан Гурьев" та ще один військовий корабель.

27 грудня журналіст Крістіан Тріберт опублікував супутникові знімки, на яких видно залишки російського ВДК "Новочеркасск" у порту Феодосії в Криму.