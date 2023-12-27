Знищення ВДК "Новочеркасск": опубліковано супутниковий знімок корабля ЧФ РФ

Судячи з оприлюдненого фото, від російського судна у Феодосії залишилися лише чорні шматки.

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Результати знищення великого десантного корабля "Новочеркасск" можна побачити на новому супутниковому фото Maxar Technologies. У сервісі мікроблогів Х журналіст Крістіан Тріберт повідомив подробиці.

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На знімках видно залишки російського корабля, який перебував у порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму. Можна побачити, що на місці з дня видніється його корпус. Залишки продовжували диміти навіть після потоплення.

Для порівняння до допису він прикріпив інше зображення. Фото було зроблено 5 грудня.

Удар по ВДК "Новочеркасск"

Російський великий десантний корабель "Новочеркасск", який перебував у порту Феодосії, в ніч на 26 грудня був атакований. Судно було навантажене боєприпасами. Зокрема, там були ракети "Калібр" і КАБи.

У Повітряних Силах проінформували, що в момент атаки корабель міг перевозити боєприпаси та іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Пізніше оприлюднили супутникові знімки знищеного корабля — він пішов на дно. Також у ЗМІ повідомили, що частково затонуло ще одне судно.

Як розповів Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, на великому десантному кораблі "Новочеркасск" в момент удару могли перебувати понад 80 осіб. З його слів, на кораблі обов'язково мав залишатися персонал. Наразі результати атаки по військовому судну ще верифікуються, оскільки проводити розвідку на окупованій території складно.

Нагадаємо, 27 грудня стало відомо, що у Росії шукають винних у знищенні великого десантного корабля ВДК "Новочеркасск". Партизани повідомляють, що окупанти шукають навідників серед місцевого населення. Для проведення розслідування у Крим прибули співробітники ФСБ та інших російських структур.