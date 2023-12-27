Удар по ВДК "Новочеркасск": РФ проводить рейди та шукає винних, — "Атеш"

Партизани повідомляють, що окупанти шукають навідників серед місцевого населення. Для проведення розслідування у Крим прибули співробітники ФСБ та інших російських структур.

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У Росії шукають винних у знищенні великого десантного корабля ВДК "Новочеркасск". За інформацією українського підпілля, окупанти проводять рейди серед місцевих мешканців та шукають свідків. Про це рух "Атеш" повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що до Феодосії прибули російські оперативники, які розслідуватимуть знищення корабля та судна УТС-150". Окрім того, на тимчасово окупований півострів прибудуть співробітники ФСБ, контррозвідки, прокуратури, відомчої комісії та керівники різних структур із Москви.

Також повідомляється, що серед місцевих мешканців шукають навідників. У людей відбирають телефони та обшукують помешкання.

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В українському підпіллі зазначають, що російський президент лютує через удар по кораблю та видав наказ про притягнення до відповідальності сил протиповітряної оборони. У русі "Атеш" кажуть, що деяких командирів планують замінити та відправити їх на фронт, аби позбутися.

Серед іншого, підпілля інформує про те, що в окупантів виникають проблеми з виявленням крилатих ракет Storm Shadow, однак російські командири повідомляють протилежну інформацію.

Повідомляється, що розслідування знищення корабля торкнеться кожного російського військового та їх звинуватять у саботажі. Українське підпілля рекомендує окупантам для уникнення покарання посилатися на несправність обладнання та робити відповідні відмітки у документах.

Удар по ВДК "Новочеркасск": що відомо

Російський десантний корабель був знищений у ніч на 26 грудня у Феодосії. Він був атакований крилатими ракетами. Окупаційна влада Криму заявляла, що внаслідок атаки загинула одна людина, а двоє людей – отримали поранення.

За інформацією російських медіа, внаслідок атаки з прилеглих будинків було евакуйовано понад 350 людей. Також пошкоджено залізничний вокзал.

Імовірно, що на кораблі були боєприпаси та ударні дрони "Shahed", які використовуються для атак України.

Нагадаємо, за інформацією Військово-морських сил ЗСУ, імовірно на кораблі у момент атаки перебувало понад 80 людей. Зокрема, такі кораблі зазвичай не залишаються без екіпажу.

Також російські Telegram-канали повідомляли, що внаслідок удару від корабля залишилися обгорілі рештки. Окрім того, пожежу на кораблі окупанти гасили протягом цілого дня.