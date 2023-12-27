Удар по ВДК "Новочеркасск": РФ проводит рейды и ищет виновных, — "Атеш"

Партизаны сообщают, что оккупанты ищут наводчиков среди местного населения. Для проведения расследования в Крым прибыли сотрудники ФСБ и других российских структур.

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В России ищут виновных в уничтожении большого десантного корабля БДК "Новочеркасск". По информации украинского подполья, оккупанты проводят рейды среди местных жителей и ищут свидетелей. Об этом движение "Атеш" сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Феодосию прибыли российские оперативники, которые будут расследовать уничтожение корабля и судна УТС-150". Кроме того, на временно оккупированный полуостров прибудут сотрудники ФСБ, контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии и руководители различных структур из Москвы.

Также сообщается, что среди местных жителей ищут наводчиков. У людей отбирают телефоны и обыскивают помещения.

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В украинском подполье отмечают, что российский президент злится из-за удара по кораблю и издал приказ о привлечении к ответственности сил противовоздушной обороны. В движении "Атеш" говорят, что некоторых командиров планируют заменить и отправить их на фронт, чтобы избавиться.

Среди прочего, подполье информирует о том, что у оккупантов возникают проблемы с обнаружением крылатых ракет Storm Shadow, однако российские командиры сообщают противоположную информацию.

Сообщается, что расследование уничтожения корабля коснется каждого российского военного и их обвинят в саботаже. Украинское подполье рекомендует оккупантам во избежание наказания ссылаться на неисправность оборудования и делать соответствующие отметки в документах.

Удар по ВДК "Новочеркасск": что известно

Российский десантный корабль был уничтожен в ночь на 26 декабря у Феодосии. Он был атакован крылатыми ракетами. Оккупационные власти Крыма заявляли, что в результате атаки погиб один человек, а два человека — получили ранения.

По информации российских медиа, в результате атаки из близлежащих домов были эвакуированы более 350 человек. Также поврежден железнодорожный вокзал.

Предположительно, что на корабле были боеприпасы и ударные дроны "Shahed", которые используются для атак Украины.

Напомним, по информации Военно-морских сил ВСУ, предположительно на корабле в момент атаки находилось более 80 человек. В частности, такие корабли обычно не остаются без экипажа.

Также российские Telegram-каналы сообщали, что в результате удара от корабля остались обгоревшие остатки. Кроме того, пожар на корабле оккупанты тушили в течение целого дня.