"Находилось 80 человек": в ВМС рассказали об ударе по кораблю ВМФ РФ "Новочеркасск" (видео)

На борту уничтоженного российского судна, по словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, могли находиться как моряки, так и посторонние лица.

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На большом десантном корабле "Новочеркасск" в момент удара могли находиться более 80 человек. Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ, сообщил подробности в комментарии"Радио Свобода".

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Удар по бухте в Феодосии: кроме БДК "Новочеркасск" затонуло еще одно судно (спутниковые снимки)

Он рассказал, что на корабле обязательно должен был оставаться персонал. Сейчас результаты атаки по военному судну еще верифицируются, поскольку проводить разведку на оккупированной территории сложно.

Представитель ВМС ВСУ отметил, что постепенно информация о том, что в результате удара есть большое количество погибших, будет появляться.

"Думаю, что со временем мы получим приблизительные цифры, как это было на самом деле", — пояснил он.

Дмитрий Плетенчук отметил, что без экипажа обычно такие корабли не остаются. Даже несмотря на то, что он находился в порту на тот момент, значительная часть моряков была на борту. Экипаж такого судна составляет около 80 человек.

"Учитывая этот тип кораблей, там могли быть и посторонние лица", — сообщил Плетенчук.

Удар по ВДК "Новочеркасск"

Российский большой десантный корабль "Новочеркасск", который находился в порту Феодосии, в ночь на 26 декабря был атакован. Судно было нагружено боеприпасами. Среди прочего там были ракеты "Калибр" и КАБы.

В Воздушных Силах проинформировали, что в момент атаки корабль мог перевозить боеприпасы и иранские дроны-камикадзе типа Shahed.

Позже обнародовали спутниковые снимки уничтоженного корабля — он пошел на дно. Также в СМИ сообщили, что частично затонуло еще одно судно.

Напомним, из бухты Феодосии в конце декабря ушли два российских корабля. По данным журналистов, россияне могли вывезти военный корабль и катер Черноморского флота. Впрочем, после мощного взрыва образовалась дымка, которая позволила разглядеть лишь очертания судов.