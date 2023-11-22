Сколько дронов пропустили: в СМИ подсчитали эффективность украинских сил ПВО (инфографика)

В некоторые недели осени 2023 года силы ПВО Украины должны были отражать атаку более сотни дронов-камикадзе ВС РФ. Однако даже в такие дни эффективность работы держалась на уровне 70-80%.

Related video

Эффективность украинских сил ПВО, которые охотились на дроны-камикадзе Shahed-126, в течение последних десяти недель не падала ниже 60%. В итоге пропускали лишь каждый пятый "Шахед". Количество запущенных россиянами БПЛА и количество сбитых показаны на инфографике, созданной по данным ВСУ проектом UA War Infographics. Инфографику опубликовали в Telegram-канале проекта.

Важно

Спустя 2 минуты после тревоги: в Одессе прозвучало несколько взрывов, детали

Эксперты показали, сколько дронов-камикадзе Shahed-136 запускала Россия еженедельно, начиная с 14 сентября и заканчивая 22 ноября. За этот промежуток времени — в течение десять недель — минимальный показатель эффективности ПВО пришелся на первую неделю ноября и составил 64%: 64 дрона запустили, 41 сбили. Максимальный показатель — 93% — зафиксировали в последнюю неделю октября: 45 дронов запустили, 42 сбили.

Кроме того, на инфографике видно, что наибольшее количество запущенных дронов пришлось на сентябрь. В частности, были недели, когда над Украиной летели 123 и 152 российских БПЛА.

В целом за десять недель осени ВС РФ запустили по Украине 803 дрона. Из них ПВО ВСУ обезвредили 637, то есть, 79%.

Эффективность ПВО ВСУ осенью 2023 года

Отметим, на портале "МинФин" на основе данных ВСУ создали инфографику, которая показывает интенсивность уничтожения российских дронов и ракет в течение всего периода войны. На инфографике видно, что в 2023 году РФ существенно повысила интенсивность использования дронов, начиная с мая. Далее интенсивность несколько спадает, но все равно выше, чем в аналогичный период 2022 года. Также можно увидеть, что в десять раз, по сравнению с маем, упала интенсивность ударов ракетами.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, 15 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ожидает масштабные удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины. При этом глава государства подчеркнул, что продолжается сотрудничество с партнерами: ищут способы для защиты от ударов России, которые ранее не использовали. Тогда же политик заявил, что ВСУ планируют увеличить количество огневых мобильных групп, которые охотятся на дроны "Шахед".

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-майор Сергей Наев показал видео с тренировок мобильных групп. Объяснил, что они ездят на пикапах и вооружены пулеметами, которые помогают сбивать российские дроны.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что российское командование испытывает новую тактику полета дронов. По его словам, БПЛА летят низко и прячутся в складках местности. Таким образом им удается добраться до западных областей.

Напоминаем, в ночь на 22 ноября россияне запустили по украинцам 14 дронов-камикадзе и ракету Х-22. Накануне враг ударил по Одесской области — глава Одесского ОГА Олег Кипер подтвердил повреждения портовой инфраструктуры.