Спустя 2 минуты после тревоги: в Одессе прозвучало несколько взрывов, детали

В Воздушных силах предупредили одесситов о ракетной опасности в городе, после чего сразу прозвучали взрывы. В ОВА жителей призвали оставаться в укрытии до отбоя.

Related video

21 ноября в Одессе практически сразу после объявления воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. Об этом написали местные Telegram-каналы.

Сирена в городе начала звучать в 17:05, а всего спустя 2 минуты появились первые данные о взрывах.

К слову, в Воздушных силах также предупредили население о том, что в Одесской области существует ракетная опасность.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале призвал местных жителей обезопасить себя из-за существующей опасности.

"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это важно!" — говорится в сообщении.

Больше подробностей по этому поводу от него не прозвучало, однако местные паблики отмечают, что вероятнее всего для атаки использовалась ракета воздушного базирования. Это может быть Х-31. Официальной информации по этому поводу нет.

В Одессе под вечер прозвучало несколько взрывов Фото: Скриншот

Также на момент публикации материала нет информации о разрушениях или пострадавших в результате вражеских действий.

К слову, в этот же день российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, запустив по региону не менее 25 авиабомб за полтора часа. Снаряды снова накрыли Бериславский район на правом берегу Днепра и Каховский район — на левобережье Херсонщины.

Напомним, 21 ноября в Британии рассказали, когда РФ может использовать накопленные ракеты. По информации разведки, противник почти два месяца воздерживается от пусков крылатых ракет, что позволило ему создать значительные запасы этого типа вооружения.