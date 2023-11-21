"Воздерживается от пусков": в Британии рассказали, когда РФ может использовать накопленные ракеты

Россия почти два месяца воздерживается от пусков крылатых ракет, что позволило ей создать значительные запасы этого типа вооружения, рассказали в британской разведке.

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Вооруженные силы Российской Федерации создали значительные запасы крылатых ракет. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"Россия почти два месяца воздерживается от пусков своих главных крылатых ракет воздушного базирования из своего парка тяжелых бомбардировщиков, что, вероятно, позволило ей создать значительные запасы этого типа вооружения", — говорится в сообщении.

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В Минобороны Британии отметили, что Россия может использовать эти ракеты, если повторит прошлогодние попытки уничтожить украинскую критическую инфраструктуру.

Разведка отметила, что в период с 18 по 19 ноября военные РФ запустили около 50 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, в частности в сторону Киева. Враг запустил дроны волнами по двум направлениям — из Курска (РФ) на восток и из Краснодара (РФ) на юго-восток.

В оборонном ведомстве Британии считают, что одной из целей оккупантов, вероятно, было ухудшение противовоздушной обороны Украины, формирование боевого пространства перед "любой согласованной зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре".

Напомним, 14 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что оккупанты могут начать массированные обстрелы после снижения температуры в Украине и ухудшения погодных условий. По его словам, для врага важно, чтобы минус был стабилен.

6 ноября представитель ГУР Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что оккупанты могут начать массированные удары после наступления холодов. Он отметил, что заранее сложно определить, какие виды вооружения больше будет использовать РФ — ракеты или дроны.