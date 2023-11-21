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"Утримується від пусків": у Британії розповіли, коли РФ може використати накопичені ракети

Російська ракета, ракета РФ
Фото: Міністерство оборони РФ | Ілюстративне фото: ракета РФ

Росія майже два місяці утримується від пусків крилатих ракет, що дало змогу їй створити значні запаси цього типу озброєння, розповіли в британській розвідці.

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Збройні сили Російської Федерації створили значні запаси крилатих ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Росія майже два місяці утримується від пусків своїх головних крилатих ракет повітряного базування зі свого парку важких бомбардувальників, що, ймовірно, дало змогу їй створити значні запаси цього типу озброєння", — йдеться у повідомленні.

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У Міноборони Британії зазначили, що Росія може використати ці ракети, якщо повторить минулорічні спроби знищити українську критичну інфраструктуру.

Розвідка наголосила, що в період з 18 по 19 листопада військові РФ запустили майже 50 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, зокрема в бік Києва. Ворог запустив дрони хвилями по двох напрямках — з Курська (РФ) на схід та з Краснодара (РФ) на південний схід.

В оборонному відомстві Британії вважають, що однією з цілей окупантів, ймовірно, було погіршення протиповітряної оборони України, формування бойового простору перед "будь-якою узгодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі".

Звіт британської розвідки, Велика Британія Fullscreen

Нагадаємо, 14 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що окупанти можуть почати масовані обстріли після зниження температури в Україні та погіршення погодних умов. З його слів, для ворога важливо, аби мінус був стабільний.

6 листопада представник ГУР Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що окупанти можуть почати масовані удари після настання холодів. Він зазначив, що заздалегідь складно визначити, які види озброєння більше використовуватиме РФ — ракети чи дрони.