"Утримується від пусків": у Британії розповіли, коли РФ може використати накопичені ракети

Росія майже два місяці утримується від пусків крилатих ракет, що дало змогу їй створити значні запаси цього типу озброєння, розповіли в британській розвідці.

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Збройні сили Російської Федерації створили значні запаси крилатих ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Росія майже два місяці утримується від пусків своїх головних крилатих ракет повітряного базування зі свого парку важких бомбардувальників, що, ймовірно, дало змогу їй створити значні запаси цього типу озброєння", — йдеться у повідомленні.

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У Міноборони Британії зазначили, що Росія може використати ці ракети, якщо повторить минулорічні спроби знищити українську критичну інфраструктуру.

Розвідка наголосила, що в період з 18 по 19 листопада військові РФ запустили майже 50 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, зокрема в бік Києва. Ворог запустив дрони хвилями по двох напрямках — з Курська (РФ) на схід та з Краснодара (РФ) на південний схід.

В оборонному відомстві Британії вважають, що однією з цілей окупантів, ймовірно, було погіршення протиповітряної оборони України, формування бойового простору перед "будь-якою узгодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі".

Нагадаємо, 14 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що окупанти можуть почати масовані обстріли після зниження температури в Україні та погіршення погодних умов. З його слів, для ворога важливо, аби мінус був стабільний.

6 листопада представник ГУР Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що окупанти можуть почати масовані удари після настання холодів. Він зазначив, що заздалегідь складно визначити, які види озброєння більше використовуватиме РФ — ракети чи дрони.