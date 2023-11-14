"Ускладнює відновлення": у Міненергетики розповіли про нову тактику атак ЗС РФ (відео)

За словами міністра Германа Галущенка, цьогоріч противник зважає на погодні умови, адже чим вони гірші — тим складніше здійснювати ремонтні роботи на енергооб'єктах.

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Російські окупанти не відмовилися від минулорічної тактики масованих обстрілів України, але цього разу вирішили дочекатися "прийнятних" для себе умов. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону 14 листопада.

За його словами, існує висока ймовірність того, що противник хоче дочекатися стабільного зниження температури на території України та погіршення погодних умов. Тільки після цього можуть початися комбіновані атаки.

"Мені здається для них важливо, щоб мінус був стабільним. Тобто, якщо температура падатиме до мінуса, а потім підніматиметься до плюса, то вони чекатимуть стабільних морозів", — заявив Герман Галущенко.

Таку тактику противник міг обрати не просто так, зазначає міністр, адже в холодну пору року енергетикам значно важче відновлювати інфраструктуру, яка потенційно перебуває в зоні ризику.

При цьому, атаки на енергетику весь цей час не припинялися, але вони були не такими масованими, що давало змогу своєчасно проводити ремонтні роботи.

"Коли є мінусова температура, то до безпосереднього збитку, який завдається ударами, мінусова температура ускладнює відновлення", — продовжив Герман Галущенко.

Нагадаємо, 6 листопада в ГУР також розповіли, коли ЗС РФ можуть завдати масованого удару по Україні. На думку представника розвідки Вадима Скібіцького, РФ може застосувати ракети різних типів або комбіновані удари з використанням ракет і БПЛА. Це будуть не такі примітивні атаки, як минулого року.