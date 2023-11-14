Росіяни готуються до масованих обстрілів України: як спецслужби намагаються перешкодити їм

За словами представника ГУР Андрія Черняка, зараз противник проводить дорозвідку об'єктів інфраструктури, після чого може почати атакувати. Для збору даних окупанти вербують українців.

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Російські окупанти активно готуються до зимового періоду і можуть почати здійснювати масовані атаки по мирних містах України. Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Черняк у коментарі LIGA.net розповів, які тактики використовують.

За його словами, російські спецслужби зараз намагаються зібрати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, яка потім може використовуватися для атак. Для цього вони звертаються до колаборантів-навідників.

"Масованих обстрілів ще не було. Але ми спостерігаємо, як вони проводять дорозвідку об'єктів і критичної, і транспортної інфраструктури. Наші сили теж працюють на території Росії. Виявляють активність із вербування громадян України для збору інформації, фіксують і передають правоохоронним органам для відпрацювання", — заявив Андрій Черняк.

Представники Служби безпеки України (СБУ) також активно працюють і намагаються вирахувати всіх, хто допомагає противнику здійснювати обстріли мирних міст. Головне завдання — діяти на випередження, щоб важлива інформація не дійшла до окупантів.

"Ми діємо так, щоб викрити навідника ще на етапі підготовки до злочину. Щоб він не виконав поставлене йому завдання", — зазначили в СБУ.

З 24 лютого 2022 року було розслідувано близько 400 кримінальних проваджень щодо 257 осіб. Усі вони наводили або коригували вогонь. 77 таких людей уже засуджено.

Нагадаємо, 8 листопада у ЗСУ розповіли, чи зможе Україна створити "повітряний щит". За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, зараз ворог атакує саме міста-мільйонники, де працюють різні підприємства, які ворог хоче вразити, зокрема й інфраструктуру.