Россияне готовятся к массированным обстрелам Украины: как спецслужбы пытаются помешать им
По словам представителя ГУР Андрея Черняка, сейчас противник проводит доразведку объектов инфраструктуры, после чего может начать атаковать. Для сбора данных оккупанты вербуют украинцев.
Российские оккупанты активно готовятся к зимнему периоду и могут начать совершать массированные атаки по мирным городам Украины. Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Черняк в комментарии LIGA.net рассказал, какие тактики используются.
По его словам, российские спецслужбы сейчас пытаются собрать информацию об объектах критической инфраструктуры, которая потом может использоваться для атак. Для этого они обращаются к коллаборантам-наводчикам.
"Массированных обстрелов еще не было. Но мы наблюдаем, как они проводят доразведку объектов и критической, и транспортной инфраструктуры. Наши силы тоже работают на территории России. Выявляют активность по вербовке граждан Украины для сбора информации, фиксируют и передают правоохранительным органам для отработки", — заявил Андрей Черняк.
Представители Службы безопасности Украины (СБУ) также активно работают и пытаются вычислить всех, кто помогает противнику осуществлять обстрелы мирных городов. Главное задание — действовать на опережение, чтобы важная информация не дошла до оккупантов.
"Мы действуем так, чтобы разоблачить наводчика еще на этапе подготовки к преступлению. Чтобы он не выполнил поставленную ему задачу", — отметили в СБУ.
С 24 февраля 2022 года было расследовано около 400 уголовных производств в отношении 257 человек. Все они наводили или корректировали огонь. 77 таких людей уже осуждены.
Напомним, 8 ноября в ВСУ рассказали, сможет ли Украина создать "воздушный щит". По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, сейчас враг атакует именно города-миллионники, где работают разные предприятия, которые враг хочет поразить, в том числе и инфраструктуру.