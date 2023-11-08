Ракетные обстрелы Украины: эксперт объяснил, какую тактику зимой применят ВС РФ (видео)

По мнению аналитика Алексея Гетьмана, противник будет усиливать ракетные атаки использованием различных типов БПЛА и создавать ложные цели, чтобы перегружать нашу ПВО.

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Вооруженные силы Российской Федерации сделали выводы из прошлогодней тактики ракетных обстрелов городов Украины. Противник этой зимой может изменить свою тактику нанесения ударов по территории нашего государства. Об этом военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал 7 ноября в эфире телемарафона "Единые новости".

По мнению эксперта, массированные атаки Украины, если они действительно возобновятся, будут иметь целью не столько полностью остановить работу энергосистемы, как повлиять на психологическое состояние украинского общества.

Он считает, что, вероятно, ВС РФ не будут распыляться ракетами по всей территории Украины, а выберут одну или две цели и туда попытаются направить большое количество ракет одновременно. Противник будет проводить ракетные атаки с использованием различных типов беспилотных летательных аппаратов и создавать ложные цели, чтобы перегружать нашу ПВО.

"У них большое количество, по меньшей мере 575 ракет Х-55. Эти ракеты могут применяться даже без боевой части, которые ложные цели", — сообщил Алексей Гетьман.

Он считает, что зимой, скорее всего, Россия будет больше атаковать объекты юга и центральной части Украины. Для этих атак враг будет применять "смесь" различного типа дальнобойных ракет и дронов. Также россияне могут попытаться атаковать запад Украины — по различным военным объектам. Будут пытаться атаковать Киев, но обстрелов будет меньше, потому что они видят, что столица хорошо защищена и смысла нет терять ракеты.

"Учитывая те средства нашей ПВО, которые нам поставляют, гибридную ПВО, переделанную из советских зенитно-ракетных комплексов, современные ракеты и опыт наших боевых расчетов, убеждает лично меня, что какой-то вред, который конечно будет нанесен, он будет меньше чем год назад", — отметил военный эксперт.

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Напомним, 6 ноября сообщалось, что Россия увеличила производство крылатых ракет и дронов, поэтому времени на убеждение Запада передать дальнобойные ракеты все меньше. Киев надеется получить больше систем ПВО, чтобы прикрыть энергообъекты.