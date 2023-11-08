Захист від загроз із неба: у Повітряних силах розповіли, чи зможе Україна створити "повітряний щит"

За словами спікера ЗС Юрія Ігната, зараз ворог атакує саме міста-мільйонники, де працюють різні підприємства, які ворог хоче вразити, зокрема й інфраструктуру.

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Українська система протиповітряної оборони за сприяння союзників безперервно вдосконалюється. Зокрема, Україна має потенціал розробити ефективний "повітряний щит" для забезпечення захисту від можливих атак з боку Росії. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що досягнення цієї мети буде здійсненним лише за наявності всіх компонентів, передбачених у концепції Повітряних сил.

Ігнат підкреслив, що бажання українців мати надійний "повітряний щит", що забезпечує захист від будь-яких можливих небесних загроз, справді сильне. Проте, він підкреслив, що поточна українська реальність, можливо, не дозволяє реалізувати цю ідею.

"Це така країна, як Ізраїль, може собі такий щит дозволити", — сказав Ігнат.

Крім того, спікер зазначив, що навіть знаменитий ізраїльський "залізний купол" не завжди здатний забезпечити повний захист у разі масованих атак різними засобами.

"Її ухвалили ще до війни і там прописано, якою має бути протиповітряна оборона", — наголосив він.

Крім того, Ігнат підкреслив, що Повітряні сили завжди готові до реагування на загрози з неба. Він наголосив, що наша країна повністю усвідомлює серйозність ситуації і не зберігає зенітні системи в запасі, оскільки кожен наявний ресурс цінний і може бути використаний для забезпечення безпеки України.

Юрій Ігнат підкреслив, що порушувати питання порівняння рівня захисту різних міст у контексті протиповітряної оборони може бути досить ризикованим для обговорення.

"У нас уся Україна захищена так чи інакше, безумовно, Київ, як центр нашої держави, як серце країни завжди під прицілом ворога. Тому, де ворог спрямовує більше атак, там буде більше захисту", — зауважив представник.

Він наголосив, що зараз ворог атакує саме міста-мільйонники, де працюють різні підприємства, які ворог хоче вразити, зокрема й інфраструктуру.

"Росіяни не тільки по військових об'єктах б'ють, а й по об'єктах інфраструктури, нашої економіки, паливно-енергетичного сектору, портової інфраструктури, по зерносховищах, це все те, що ворог хоче вразити, для того, щоб зламати країну зсередини, зламати український опір", — розповів Ігнат.

Насамкінець, він підкреслив, що Київ, як місце розташування всіх державних інститутів, Національного банку України, урядових організацій тощо, становить особливий інтерес для потенційних ворогів. Проте повітряні сили прагнуть забезпечити протиповітряну оборону всіх регіонів нашої країни і беруться до цього, коли з'являються нові комплекси і ресурси.

Нагадаємо, раніше представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що західні партнери надали Україні майже всю ту кількість засобів протиповітряної оборони, яку обіцяли, однак цього недостатньо.

Також 31 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібно посилити протиповітряну оборону, щоб потім економити ресурси. Він розповів, що ракета для системи ППО Patriot коштує 4,1 мільйона доларів, тоді як вартість ремонту одного пошкодженого енергоблоку становить 19,1 мільйона доларів.