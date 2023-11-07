"Підсилення ППО": нові системи NASAMS стали на бойове чергування, — Зеленський

Президент України наголосив, що на селекторі були заслухані зведення з фронту щодо бойових дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

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Для підсилення української протиповітряної оборони (ППО) під час зими на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS, які передали партнери. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

Відповідне рішення, за словами голови держави, прийняли за підсумками щоденної селекторної наради.

"Провів щоденний селектор. Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими", — написав президент.

Ситуація на фронті

Окрім того, Зеленський повідомив, що на селекторі були заслухані зведення з фронту: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

Також заслухали дані розвідок щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, у Чорноморському регіоні та в країнах Організацій договору про колективну безпеку.

Президент зазначив, що про свої контррозвідувальні заходи відзвітувала й Служба безпеки України.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що західні партнери надали Україні майже всю ту кількість засобів протиповітряної оборони, яку обіцяли, проте цього недостатньо.

Також 31 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібно посилити протиповітряну оборону, аби потім економити ресурси. Він розповів, що ракета для системи ППО Patriot коштує 4,1 мільйона доларів, тоді як вартість ремонту одного пошкодженого енергоблока складає 19,1 мільйона доларів.