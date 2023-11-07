"Усиление ПВО": новые системы NASAMS стали на боевое дежурство, — Зеленский

Президент Украины отметил, что на селекторе были заслушаны сводки с фронта по боевым действиям на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

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Для усиления украинской противовоздушной обороны (ПВО) во время зимы на боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS, которые передали партнеры. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Соответствующее решение, по словам главы государства, приняли по итогам ежедневного селекторного совещания.

"Провел ежедневный селектор. Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", — написал президент.

Ситуация на фронте

Кроме того, Зеленский сообщил, что на селекторе были заслушаны сводки с фронта: боевые действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

Также заслушали данные разведок о ситуации на временно оккупированных территориях Украины, в Черноморском регионе и в странах Организации договора о коллективной безопасности.

Президент отметил, что о своих контрразведывательных мероприятиях отчиталась и Служба безопасности Украины.

Напомним, ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что западные партнеры предоставили Украине почти все то количество средств противовоздушной обороны, которое обещали, однако этого недостаточно.

Также 31 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно усилить противовоздушную оборону, чтобы потом экономить ресурсы. Он рассказал, что ракета для системы ПВО Patriot стоит 4,1 миллиона долларов, тогда как стоимость ремонта одного поврежденного энергоблока составляет 19,1 миллиона долларов.