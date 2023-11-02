Ракеты и боеприпасы: США готовят Украине пакет военной помощи на $425 миллионов, — СМИ

По информации журналистов, в пакет не будут входить дополнительные ракеты ATACMS, но будут предоставлены боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, а также стрелковое оружие.

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Администрация президента США Джо Байдена планирует 3 ноября объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, который включает ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами. Об этом 2 ноября сообщило агентство Reuters.

По информации журналистов, ожидается, что в пакет не будут входить дополнительные ракеты ATACMS.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, запланированный пакет помощи Украине включает в себя боеприпасы с лазерным наведением для уничтожения российских дронов на сумму около 300 миллионов долларов. Средства на эти боеприпасы поступают из программы "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI), которая позволяет администрации Байдена покупать оружие у промышленности, а не использовать запасы оружия США.

По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, оставшаяся часть обещанных вооружений на сумму 125 миллионов долларов включает дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитных ракетных систем (NASAMS), боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 105- и 155-миллиметровую артиллерию, противотанковые системы TOW, противопехотные мины "Claymore", стрелковое оружие и 12 грузовиков, по словам официальных лиц.

Военная помощь Украине: что известно

Предоставление помощи США Украине остается под вопросом из-за избрания спикером Палаты представителей Майка Джонсона. Так, политик сопротивляется призыву президента Байдена включить деньги для Украины в крупный законопроект о чрезвычайных расходах.

Американская администрация призвала конгресс США продолжить законодательную процедуру в отношении запроса, представленного президентом Байденом, который включает в себя поддержку Украины и Израиля, а также выделение средств для других значимых нужд.

Кроме этого, 31 октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и Государственный секретарь Энтони Блинкен попытались убедить Конгресс одобрить один пакет помощи Украине и Израилю. По их словам, от помощи Киеву и Иерусалиму зависят продвижение интересов США за рубежом.

Напомним, 16 октября в Киев прибыла спецпредставитель США Пенни Прицкер, которая получила полномочия проверять расходы средств на восстановление. Визит произошел спустя месяц после того, как Киев получил от США список рекомендованных реформ.

Ранее, в сентябре, под председательством предыдущего главы Палаты представителей, сенаторы заблокировали выделение Украине 300 млн долл.