В одном пакете: администрация США призвала Конгресс принять помощь Украине и Израилю

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, ситуация в Украине и Израиле взаимосвязана и является серьезной. Поэтому в США призвали Конгресс продолжить работу над всем пакетом помощи для двух стран.

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Американская администрация призвала конгресс США продолжить законодательную процедуру в отношении запроса, представленного президентом Байденом, который включает в себя поддержку Украины и Израиля, а также выделение средств для других значимых нужд. Об этом заявил в среду во время встречи с журналистами координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает издание "Укринформ".

"Мы призываем Конгресс продолжить работу над всем пакетом удовлетворения дополнительных потребностей, внесенным президентом, со всеми четырьмя направлениями (финансирование – ред.), которые, по-видимому, включают Украину и Израиль вместе", — отметил представитель администрации США.

Он также подчеркнул, что этот пакет поддерживает, в том числе, руководство республиканцев в Сенате.

"Вы слышали, как лидер меньшинства, сенатор Макконнелл заявил, что он полностью согласен с тем, что их все (направления финансирования – Ред.) следует объединить так, как подал президент, и что ситуация в Украине и Израиле взаимосвязана и серьезной. И мы, конечно, соглашаемся с этим", — отметил Кирби.

Военная помощь Украине: что известно

Помощь США от Украины поставлена под вопрос из-за избрания спикером Палаты представителей Майка Джонсона. Так, политик сопротивляется призыву президента Байдена включить деньги для Украины в крупный законопроект о чрезвычайных расходах.

16 октября в Киев прибыла спецпредставитель США Пенни Прицкер, которая получила полномочия проверять расходы средств на восстановление. Визит произошел спустя месяц после того, как Киев получил от США список рекомендованных реформ.

В сентябре, под председательством предыдущего главы Палаты представителей, сенаторы заблокировали выделение Украине 300 млн долл. В связи с этим произошла задержка принятия бюджета США на 2024 год — 2 октября рассмотрение отложили на 45 дней.