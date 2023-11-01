В одному пакеті: адміністрація США закликала Конгрес прийняти допомогу Україні та Ізраїлю

За словами речника Білого дому Джона Кірбі, ситуація в Україні та Ізраїлі взаємопов'язана і є серйозною. Тому в США закликали Конгрес продовжити роботу над усім пакетом допомоги для двох країн.

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Американська адміністрація закликала конгрес США продовжити законодавчу процедуру щодо запиту, поданого президентом Байденом, який передбачає підтримку України та Ізраїлю, а також виділення коштів для інших значущих потреб. Про це заявив у середу під час зустрічі з журналістами координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає видання "Укрінформ".

"Ми закликаємо Конгрес продовжити роботу над усім пакетом задоволення додаткових потреб, внесеним президентом, з усіма чотирма напрямками (фінансування — ред.), які, мабуть, включають Україну та Ізраїль разом", — зазначив представник адміністрації США.

Він також підкреслив, що цей пакет підтримує, зокрема, керівництво республіканців у Сенаті.

"Ви чули, як лідер меншості, сенатор Макконнелл, заявив, що він повністю згоден з тим, що їх усі (напрямки фінансування — Ред.) слід об'єднати так, як подав президент, і що ситуація в Україні та Ізраїлі є взаємопов'язаною та серйозною. І ми, звичайно, погоджуємося з цим", — зазначив Кірбі.

Військова допомога Україні: що відомо

Допомога США від України поставлена під питання через обрання спікером Палати представників Майка Джонсона. Так, політик чинить опір заклику президента Байдена включити гроші для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати.

16 жовтня до Києва прибула спецпредставниця США Пенні Пріцкер, яка отримала повноваження перевіряти витрати коштів на відновлення. Візит відбувся через місяць після того, як Київ отримав від США список рекомендованих реформ.

У вересні, під головуванням попереднього голови Палати представників, сенатори заблокували виділення Україні 300 млн дол. У зв'язку з цим відбулася затримка ухвалення бюджету США на 2024 рік — 2 жовтня розгляд відклали на 45 днів.