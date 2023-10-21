Дефіцит склав 2 млрд доларів: Україні не вистачить виділеної допомоги США, — нардеп (інфографіка)

Народний депутат України Ярослав Железняк вважає, що допомога, яку планує виділити Україні Білий Дім, не покриє потреб держбюджету.

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Навіть якщо Україна отримає від США 61,4 мільярда доларів, які запросив Білий Дім у Конгресу, у держбюджеті країни буде дефіцит розміром у два мільярди доларів. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Імовірно, ці кошти будуть виділятися протягом 12-13 місяців. При цьому, на пряму бюджетну підтримку в цьому пакеті фінансової допомоги закладено 11,8 мільярда доларів.

"Умовно це листопад 2023 — листопад 2024. І виходить, у нас треба цими грошима закрити майже рік. Навіть, найімовірніше, більше (не знаю скільки, давайте порахуємо +1 місяць). А ми зараз готуємо бюджет 2024 року, де потрібно 42,9 мільярда доларів, і 30% із цього ($12,87 млрд) мало надійти від США", — пояснив нардеп.

Хто покриватиме потреби України в зовнішньому фінансуванні Фото: Telegram/Ярослав Железняк

За розрахунками Железняка, якщо запит Білого Дому розрахований на 13 місяців, бюджету України не вистачить двох мільярдів. При цьому народний депутат припустив, що цей дефіцит можуть заповнити інші союзники.

"Звісно, тут може бути, що цей геп перекриють інші донори (та сама Японія), але й за іншими джерелами в нас теж поки що немає всіх підтверджень", — зазначив Ярослав Железняк.

Фінансова допомога США Україні

У п'ятницю, 20 жовтня, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит про виділення бюджетних коштів на іноземну допомогу. Білий дім запросив 106 мільярдів доларів, з яких $ 61,4 млрд має отримати Україна.

Решту суми буде розподілено приблизно в рівних частках на допомогу Ізраїлю, посилення кордону з Мексикою і протидію Китаю.

Левова частка ($44,4 млрд) із цих 61,4 мільярда доларів піде на оборонні потреби: озброєння, розвідку та безпеку. Майже півмільярда доларів виділять на підтримку українських біженців у США. І лише 16,3 мільярда доларів буде спрямовано на економічні потреби України.

Білий Дім вирішив запросити одразу таку велику суму допомоги, щоб "уникнути фрагментарного підходу" і дати Києву гарантії на весь 2024 рік. Однак, деякі республіканці в Конгресі вважають, що допомогу Україні потрібно істотно урізати, щоб поповнити власні запаси озброєння.

Нагадаємо, експерт розповів, як вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні. За словами Валентина Гладких, в Україні зараз вирішується доля світу та його майбутнього розвитку.

Раніше Фокус писав, скільки мільярдів виділять країни-партнери Україні в 2024 році. Щоб валютний курс в Україні не перетнув позначку 50 гривень за долар, а пенсіонери і бюджетники вчасно отримували виплати, уряду необхідно мати гарантії від країн-партнерів щодо надання фінансової допомоги та кредитів у 2024 році.