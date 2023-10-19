Військова допомога від США: новий пакет від Байдена включає $60 млрд для України, — NBC

За словами журналістів, до пакета зі 100 млрд доларів входить 60 млрд доларів для України, а решта 40 млрд — для Ізраїлю, Тайваню і зміцнення кордону США з Мексикою.

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Конгресмени США починають отримувати деталі нового пакета фінансування, який планує представити Білий дім уже в п'ятницю. Про це пише NBC News з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що до пакета зі 100 млрд доларів входить 60 млрд доларів для України, а решта 40 млрд — для Ізраїлю, Тайваню і зміцнення кордону США з Мексикою.

Щоправда, як розповіли журналістам джерела, деякі республіканці в Конгресі вважають, що Штатам необхідно поповнити свої запаси боєприпасів. Це можна зробити, скоротивши допомогу Україні.

Журналісти зазначили, що члени Республіканської партії дедалі більше розходяться в думках щодо того, чи слід продовжувати допомогу США Україні в її війні з Росією. Так, Штати вже надали Києву понад 75 мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги.

Нагадаємо, що в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден планує виступити зі зверненням до американців. Він хоче поговорити про війну в Україні та Ізраїлі.

"Завтра президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу відповідь на терористичні атаки ХАМАСа проти Ізраїлю та жорстоку війну Росії проти України, що триває", — сказано на сайті Білого дому.

Також 18 жовтня стало відомо, що Джо Байден прибув до Ізраїлю з офіційним візитом. Американський президент приземлився в аеропорту Тель-Авіва, де його зустрів прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. Поїздка має дипломатичну місію.