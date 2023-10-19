Важливе звернення: Байден розповість американцям, як США дадуть відповідь на війну в Україні та Ізраїлі

Глава Білого дому збирається звернутися до громадян США близько 3 години ночі 20 жовтня за київським часом.

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Президент США Джо Байден планує виступити зі зверненням до американців. Він хоче поговорити про війну в Україні та Ізраїлі. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Завтра президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу відповідь на терористичні атаки Хамаса проти Ізраїлю та жорстоку війну Росії проти України, що триває", — сказано на сайті Білого дому.

Повідомляється, що американський президент звернеться до нації в четвер о 20:00 за східним часом. Це близько 3 години ночі вже 20 жовтня за київським часом.

Байден виступить зі зверненням до американців Фото: Скриншот

Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден попросить у Конгресу США 100 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. За словами журналістів, американські законодавці запропонували Білому дому розробити спільний пакет допомоги Ізраїлю та Україні, щоб подолати опір деяких республіканців.

Також 18 жовтня стало відомо, що Джо Байден прибув до Ізраїлю з офіційним візитом. Американський президент приземлився в аеропорту Тель-Авіва, де його зустрів прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. Поїздка має дипломатичну місію.