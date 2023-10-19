Военная помощь от США: новый пакет от Байдена включает $60 млрд для Украины, — NBC

По словам журналистов, в пакет из 100 млрд долларов входит 60 млрд долларов для Украины, а остальные 40 млрд – для Израиля, Тайваня и укрепления границы США с Мексикой.

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Конгрессмены США начинают получать детали нового пакета финансирования, который планирует представить Белый дом уже в пятницу. Об этом пишет NBC News со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что в пакет из 100 млрд долларов входит 60 млрд долларов для Украины, а остальные 40 млрд – для Израиля, Тайваня и укрепления границы США с Мексикой.

Правда, как рассказали журналистам источники, некоторые республиканцы в Конгрессе считают, что Штатам необходимо пополнить свои запасы боеприпасов. Это можно сделать, сократив помощь Украине.

Журналисты отметили, что члены Республиканской партии все больше расходятся во мнениях относительно того, следует ли продолжать помощь США Украине в ее войне с Россией. Так, Штаты уже предоставили Киеву более 75 миллиардов долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Напомним, что в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует выступить с обращением к американцам. Он хочет поговорить о войне в Украине и Израиле.

"Завтра президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить наш ответ на террористические атаки Хамаса против Израиля и продолжающуюся жестокую войну России против Украины", — сказано на сайте Белого дома.

Также 18 октября стало известно, что Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом. Американский президент приземлился в аэропорту Тель-Авива, где его встретил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Поездка имеет дипломатическую миссию.