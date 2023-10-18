Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом: первые кадры (видео)

Американский президент приземлился в аэропорту Тель-Авива, где его встретил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Поездка имеет дипломатическую миссию.

Related video

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в Израиль, который последние несколько недель регулярно подвергается ракетным ударам. Пресс-служба премьер-министра Израиля вела прямую трансляцию с аэропорта 18 октября.

Отмечается, что самолет с американским главой государства уже приземлился в Тель-Авиве, где в ближайшее время проведет переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Он встречал его с трапа самолета.

Этот визит выполняет дипломатическую миссию на фоне войны Израиля и Палестины, которая набирает оборотов. Джо Байден надеется, что ему удастся предотвратить еще больший конфликт на Ближнем Востоке и найти мирное решение.

В частности, Вашингтон демонстрирует твердую поддержку Израиля и в то же время будет пытаться найти пути облегчения гуманитарных проблем в Секторе Газа, сообщает jpost.com. Кроме того, американский лидер встретится с семьями граждан, которые находятся в заложниках у ХАМАС.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также прокомментировала поездку Джо Байдена в Израиль.

"Президент убежден, что важно продолжать солидарность с Израилем и израильским народом в трудный час", — говорится в сообщении.

Также отмечалось, что во время встречи с израильскими лидерами будут заданы "жесткие вопросы", однако их тематика не разглашается.

Напомним, 17 октября сообщалось, что США направят к берегам Израиля тысячи морпехов и больше 10 военных кораблей. Корабли 26-го экспедиционного отряда морской пехоты — USS Bataan и USS Carter Hall — после нападения боевиков ХАМАС на Израиль вышли из портов Кувейта. К ним должен присоединиться и третий корабль подразделения — USS Mesa Verde.