Задаст "жесткие вопросы": в США раскрыли планы Байдена по визиту в Израиль

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и членами военного кабинета страны, чтобы получить представление о планах и целях Израиля.

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В среду, 18 октября, президент США Джо Байден прибывает в Израиль, чтобы выразить стране поддержку в войне с ХАМАСом. Об этом сообщает издание CNN.

Израиль заявил, что взрыв в больнице Газы произошел в результате неудачного запуска ракеты палестинской группировкой "Исламский джихад", которая отрицает свою причастность.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, не вдаваясь в детали, что Байден задаст "жесткие вопросы" израильским лидерам. Кирби сообщил, что Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и членами военного кабинета страны, чтобы получить представление о планах и целях Израиля.

"Он будет задавать жесткие вопросы. Он будет задавать их как друг, как истинный друг Израиля, но он будет задавать вопросы", – сказал Кирби.

Байден ранее заявлял, что США не хотят, чтобы конфликт перерос в более масштабную войну, и что он хочет, чтобы гуманитарная помощь поступала в Газу, несмотря на израильскую "осаду".

"Мы настроены оптимистично по поводу поступления такой помощи", – сказал Кирби.

Байден также встретится с израильскими спасателями и родственниками погибших или людей, оказавшихся в заложниках у ХАМАС.

В результате нападения исламистов организации ХАМАС 7 октября погибло около 1200 человек — гражданских и военных — которые оказались неподалеку от границы с Сектором Газа. Террористы захватили ряд поселков и угрожали военным базам, при этом преодолели систему безопасности, на которую были потрачены миллиарды долларов.

Вскоре после атаки ХАМАС правительство Израиля объявило, что планирует полностью уничтожить террористическую опасность на территории Сектора Газа. С этой целью мобилизовали 300 тыс. резервистов.

Напомним, 13 октября американские СМИ сообщали, что разведка США знала о планах ХАМАС по нападению на Израиль. Утверждается, что Белый дом предопределили об этом за несколько дней до начала конфликта.