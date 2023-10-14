ЦРУ предупреждало Белый дом о подготовке к вторжению в Израиль еще в сентябре, — CNN

По словам анонимных чиновников, американская разведка регулярно фиксировала подозрительную активность ХАМАС. Также об этом предупреждала одна из стран на Ближнем Востоке, однако реакции не последовало.

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Разведка Соединенных Штатов Америки знала о том, что ХАМАС готовит нападение на территорию Израиля. Белый дом получал предупреждения о подготовке за несколько недель до атаки. Об этом говорится в материале CNN от 13 октября.

В одном из отчетов, который был отправлен 28 сентября, американская разведка предоставила данные в Белый дом о том, что террористическая группировка ХАМАС хочет усилить обстрелы через границу с Израилем.

За два дня до атаки Центральное разведывательное управление еще раз предупредило Вашингтон о вероятном нападении в ближайшее время, а 6 октября чиновники получили информацию о необычной активности группировки. Это была финальная подготовка перед непосредственным нападением, которое произошло 7 октября.

Источники журналистов отметили, что ни одна из американских оценок не содержала никаких тактических деталей или сведений о масштабе и жестокости нападения на Израиль. Также нет данных о том, предупреждали ли о вероятном нападении Израиль.

"Проблема в том, что ничего из этого не является новым. Это то, что исторически было нормой между ХАМАС и Израилем. Я думаю, что произошло то, что все увидели эти отчеты и сказали: "Да, конечно. Но мы знаем, как это будет выглядеть", — рассказывает один из чиновников.

Чиновник одной из стран на Ближнем Востоке отметил, что его правительство неоднократно имело разговор с официальными лицами США и Израиля по поводу угрозы, однако они слушать об этом не хотели.

К слову, собеседники журналистов также предположили, что бойцы ХАМАС планировали атаку во время личных встреч, что не позволило перехватить информацию и застало врасплох весь мир.

Напомним, 14 октября сообщалось, что США могут отправить подразделение морпехов в Израиль, чтобы усилить свои войска. Журналисты отметили, что подразделение, которое в настоящее время находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и матросов.