США могут отправить подразделение морпехов в Израиль, чтобы усилить свои войска, — CNN

По словам журналистов, подразделение, которое в настоящее время находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и матросов.

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США могут отправить в Израиль 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты, чтобы укрепить находящиеся там американские войска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится, что речь идет о силах быстрого реагирования, которые могут проводить специальные операции.

Сообщается, что подразделение, которое в настоящее время находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и матросов. Оно способно поддержать крупномасштабную эвакуацию.

По словам американских чиновников, приказ усилить войска в Израиле подразделение пока не получало. Однако в Пентагоне сообщали, что Штаты могут быстро перебросить в регион дополнительные силы и средства по мере необходимости.

"Что стало совершенно ясно, особенно в прошлом году со стороны наших военных США, так это то, что мы по-прежнему способны динамично и оперативно перебрасывать силы в регион", — заявил источник из Минобороны США.

Как сообщила капитан Анжелика Уайт, в последние дни корабль Bataan с 26-м экспедиционным корпусом морской пехоты находился недалеко от Кувейта в рамках плановых учений, но покинул его досрочно "в результате возникающих событий".

Напомним, что 13 октября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Израиль. По словам руководителя американского Минобороны, цель его визита — демонстрация поддержки Вашингтона и обсуждение оборонных потребностей.

Также сообщалось, что Израиль начал локальные рейды в Секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, по ХАМАСу наносится сильный удар, но это только начало.