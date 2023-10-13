Поможет найти пропавших без вести: Израиль начал локальные рейды в Секторе Газа

По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, по ХАМАСу наносится сильный удар, но это только начало.

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Армия обороны Израиля заявляет, что пехота и танки вошли 13 октября на территорию Сектора Газа в ходе локальных рейдов с целью зачистки территории от потенциальных террористов и для поиска пропавших без вести израильтян. Об этом сообщает Time of Israel.

Как пишет издание, солдаты ЦАХАЛа обыскали и собрали доказательства, которые помогут найти заложников. Кроме того, израильские военные ликвидировали группы террористов, которые запускали противотанковые управляемые ракеты по израильской территории.

"Силы обнаружили находки, которые могут помочь в поисках пропавших без вести", — заметил спикер ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари.

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Он также добавил, что израильская армия продолжит прилагать все усилия, "чтобы найти каждую деталь о пропавших без вести и заложниках". Однако войска Армии обороны Израиля вглубь Сектора Газы не входили.

Вечером 13 октября к нации обратился премьер-министр Беньямин Нетаньяху, который подчеркнул, что "мы сражаемся за родину, и мы сражаемся как львы".

Он рассказал, что разговаривал с семьями, потерявшими близких, и пообещал им уничтожить ХАМАС, но для этого потребуется время.

"Мы наносим сильный удар по ХАМАСу, но это только начало", — подчеркнул он.

Что известно о ситуации с заложниками

По оценкам, 150-200 человек были взяты в заложники ХАМАС во время кровавой атаки в прошлую субботу, 7 октября. Армия обороны Израиля сообщила семьям 120 заложников о том, что их близкие находятся в Секторе Газа. В то же время израильское правительство стоит перед сложнейшим выбором, пишет ВВС.

По предположениям журналистов службы ВВС, Катар, Египет и, возможно, другие арабские страны тайно говорят с ХАМАС об освобождении заложников, хотя бы частичном.

"Однако градус ярости с обоих сторон столь высок, что ни Израиль, ни ХАМАС не настроены на компромисс", — подчеркивает ВВС.

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Одно из обсуждаемых предложений, по информации журналистов, – обменять израильских женщин и детей на 36 палестинских женщин и несовершеннолетних, заключенных в израильских тюрьмах.

"Но сейчас все гораздо сложнее. Если в обычное время главным приоритетом для Израиля было бы возвращение заложников, сегодня это полное уничтожение ХАМАС", — говорит старший аналитик Института политики и стратегии израильского Университета Райхмана Михаэль Мильштейн.

По мнению Мильштейна, ХАМАС, возможно, не станет держать захваченных женщин, детей и стариков — "они портят имидж группировки в мире и могут требовать большего ухода". А вот из захваченных военнослужащих израильской армии ХАМАС постарается извлечь максимум выгоды для себя, говорит аналитик.

Что происходит в Израиле сейчас

ЦАХАЛ обстреливает посты "Хезболлы" после того, как группировка взяла на себя ответственность за обстрел Израиля.

Жителей Сектора Газа призвали покинуть северный район к определенному часу.

Армия обороны Израиля заявляет, что наносит "широкомасштабные" авиаудары по многим объектам ХАМАС в Секторе Газа. В ЦАХАЛе обещают в ближайшее время предоставить дополнительную информацию об ударах.

Вечером 13 октября ХАМАС снова нанес ракетные удары по центральной части Израиля и взял на себя ответственность за это.

В прибрежных израильских городах Ашдод и Ашкелон звучат ракетные сирены.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.

Фокус сообщал, что Израилю грозит война на пять фронтов. А именно — с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 13 октября заявил, что если армия Израиля продолжит блокаду Газы, то другие "движения сопротивления" могут открыть второй фронт в войне. По его словам, блокада города и отключение электричества являются военными преступлениями израильских силовиков.

В то же время президент Палестины, пишет Фокус, заявил о необходимости "прекращения израильской оккупации".