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Эксклюзивы Война в Израиле

"Это реальность": приведут ли призывы ХАМАС к джихаду к мировому конфликту (видео)

Боевики ХАМАС, Палестина, Израиль, война
Фото: Getty Images | Один из лидеров ХАМАС призвал мусульман устроить "всемирный еврейский погром"

По мнению политолога Евгения Магды, атака ХАМАС на Израиль может повлечь за собой "серьезные проблемы" за пределами Ближнего Востока.

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Война в Израиле может способствовать возникновению глобального конфликта, однако такой сценарий не обязателен. Об этом сказал директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире YouTube-канала Фокус.

На вопрос журналиста о том, реально ли возникновение конфликтов мирового масштаба на нынешнем этапе, когда многие экономики между собой связаны, и может ли этому способствовать конфликт на Ближнем Востоке, эксперт ответил утвердительно.

"Мы понимаем, что наличие мощных мусульманской и еврейской диаспор может привести к серьезным проблемам. Это правда, это реальность. Но далеко не каждый конфликт и не каждый террористический акт превращается в глобальную войну", — сказал Евгений Магда.

Эксперт оценил вероятность глобальной войны

Аналитик отметил, что в противодействии терроризму необходимо, чтобы все государства выступали "единым фронтом". По его словам, это не значит, что все страны должны бороться с оружием в руках против террористов.

В качестве примера Евгений Магда привел Контактную группу по обороне Украины "Рамштайн", которая насчитывает более шести десятков стран. Члены коалиции не принимают прямого участия в войне, однако помогают Киеву противостоять агрессии РФ.

"Также и отношение к терроризму должно быть соответствующим. Страны могут поддерживать эту борьбу, финансово ограничивать, говорить, что мы ставим тех или иных вне закона, предоставляем военную помощь, предоставляем разведывательную информацию", — считает эксперт.

Напомним, 11 октября один из лидеров террористической организации ХАМАС Халед Машаль выступил с призывом ко всем мусульманам мира — "устроить евреям настоящий погром, в рамках Джихада".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане 13 октября также заявил, что ХАМАС пытается убедить "Хезболлу" присоединиться к войне против Израиля, поэтому существует возможность расширения фронта в этом регионе.