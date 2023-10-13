Будет говорить об ответе ХАМАСу: глава Пентагона Остин уже прибыл в Израиль (видео)

По словам руководителя американского Минобороны, цель его визита — демонстрация поддержки Вашингтона и обсуждение оборонных потребностей.

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В пятницу, 13 октября, министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив, чтобы провести встречу с израильскими высокопоставленными чиновниками, в частности его коллегой по обороне и премьер-министром Биньямина Нетаньяху. Главной темой обсуждения встречи стали оборонные потребности Израиля в контексте борьбы с исламской группировкой ХАМАС. Об этом Остина сообщил в соцсети Х.

"Только что приземлился в Тель-Авиве. Сегодня встречусь с премьер-министром Нетаньяху и министром Йоавом Галантом и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы продемонстрировать, что американская поддержка безопасности Израиля является твердой, и обсудить с ними лицом к лицу их оборонные потребности", — написал он.

Напомним, что у Соединенных Штатов есть ресурсы для того, чтобы поддерживать Украину и Израиль одновременно.

Ранее сообщалось, что по информации журналистов The Wall Street Journal, боевики ХАМАС перед нападением 7 октября имели в распоряжении подробные карты расположений городов и военных баз Армии обороны Израиля. Также сообщалось, что нападению предшествовала серьезная подготовка, планирование и сбор разведданных.