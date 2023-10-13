"НАТО не ввяжется в войну": в США сообщили, смогут ли помогать Украине и Израилю одновременно

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Штаты непоколебимы в поддержке Киева и права Украины защищать суверенитет. Также в Америке потрясены масштабными зверств, которые совершает ХАМАС в Израиле.

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У Соединенных Штатов есть ресурсы для того, чтобы поддерживать Украину и Израиль одновременно. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает сайт Минобороны США.

"Соединенные Штаты могут гулять и жевать жвачку одновременно", — заявил Остин.

По его словам, США потрясены теми масштабными зверств, которые совершают террористы ХАМАСа на территории Израиля.

"Наши сердца сочувствуют всем тем, чьи близкие были убиты, ранены или взяты в заложники", — сказал он.

Остин отметил, что страны НАТО оказывают решающую поддержку Украине в борьбе против агрессии РФ, однако предстоит еще многое сделать. Однако Альянс не будет открыто вступать в войну.

"Позвольте мне прояснить: НАТО — это оборонительный альянс. Мы не будем втянуты в незаконную войну, выбранную (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, но мы будем отстаивать право Украины на самооборону", — сказал глава Пентагона.

По его словам, Соединенные Штаты непоколебимы в поддержке Киева и праве Украины защищать свой суверенитет.

Напомним, что СМИ писали, что США готовятся к одновременной войне с Россией и Китаем. Комиссия Конгресса США по стратегической политике рекомендует инвестировать в оборону, пока у нации есть время подготовиться. Доклад Комиссии по стратегической политике, которая была создана в 2022 году для оценки угроз США и рекомендаций по реформам в сфере обороны, появился на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов, а также обострения трений с Россией из-за ее вторжения в Украину.