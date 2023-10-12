Помощь Украине и Израилю: Байден готовится представить план финансирования США, — СМИ

По словам журналистов, некоторые республиканцы будут выступать против того, чтобы связывать помощь Израилю с помощью Украине.

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Президент США Джо Байден опубликует свой запрос на дополнительное финансирование правительства уже на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Reuters.

Кроме того, другой источник сообщил журналистам Белый дом планирует попросить у Конгресса деньги на военную помощь Израилю и Украине.

Однако, как пишет издание, некоторые республиканцы будут выступать против того, чтобы связывать помощь Израилю с помощью Украине. Отмечается, что любая мера по финансированию должна быть одобрена Сенатом США, возглавляемым демократами, и Палатой представителей, которая контролируется республиканцами.

Также сообщается, что план финансирования Байдена также будет включать в себя деньги на помощь Тайваню, а также средства для укрепления южной границы Соединенных Штатов.

Напомним, что СМИ писали, что США готовятся к одновременной войне с Россией и Китаем. Комиссия Конгресса США по стратегической политике рекомендует инвестировать в оборону, пока у нации есть время подготовиться. Доклад Комиссии по стратегической политике, которая была создана в 2022 году для оценки угроз США и рекомендаций по реформам в сфере обороны, появился на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов, а также обострения трений с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Также аналитик Марк Каникан из CSIS заявил, что США могут уменьшить помощь Украине. По его словам, если бы США и НАТО прекратили помогать Украине, то оружия ВСУ хватило бы на несколько недель. Недостаток внутренней поддержки в США — самая большая угроза поставкам оружия из Вашингтона.