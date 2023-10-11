В Конгрессе США не довольны политикой Байдена и требуют приструнить Иран, — Politico

Сенаторы требуют, чтобы администрация президента США заморозила выделение 6 млрд долларов в гуманитарных целях. По мнению законодателей, американские деньги позволяют Ирану курировать такие группировки, как ХАМАС.

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Президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением со стороны республиканцев, которые требуют принять меры против Ирана. Более десяти сенаторов требуют главу Белого дома, чтобы он заморозил выделение 6 млрд долларов, выделенные Тегерану в рамках сделки по обмену заключенными, и ввел новые санкции против Ирана. Об этом сообщает издание Politico.

Возглавляет группу недовольных политикой американского президента сенатор Марша Блэкберн. По мнению законодателей, американские деньги позволяют Ирану курировать такие группировки, как ХАМАС, которая поддерживается Ираном на протяжении многих лет.

"Предоставление Ирану 6 млрд долларов — пусть даже на гуманитарную помощь — позволяет ему перераспределить другие средства на поддержку терроризма", — заявила Блэкберн.

В свою очередь администрация президента США уверяют, что эти средства будут направлены для гуманитарных целей, а их движение будет тщательно контролироваться, но республиканцев такой ответ не устраивает.

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"Деньги — вещь непостоянная, и существует значительный риск того, что они могут быть использованы для дальнейших усилий Ирана или ХАМАС против Израиля", — отметили они.

Однако пока достоверно не известно, какую роль мог сыграть Иран в нынешней ситуации на Ближнем Востоке, а представители администрации президента заявляют, что у них пока нет доказательств того, что Иран руководил атакой.

Напомним, президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса самый большой пакет военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Некоторые чиновники полагают, что принятие такого пакета может дать администрации Байдена наилучшие шансы обеспечить финансирование войны до президентских выборов в США.